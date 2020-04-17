ГНК Узбекистана поддержал предложение о снижении зарплат

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. В Государственном налоговом комитете Узбекистана поддержали предложение снижение зарплат, сообщил председатель профсоюзного комитета ГНК Евгений Махмудов.
По его словам, два года назад должностные оклады работников налоговых органов были увеличены в 1,7 раза.
"Сегодня, в такой тяжелый для Родины час сотрудники налоговых органов готовы помочь результатами своего труда. Понимаем, что в стране есть люди, которым гораздо труднее перенести это время, чем нам, работникам госучреждений", — говорится в сообщении.
Махмудов заявил, что большинство работников налоговых органов с пониманием и солидарностью отнеслись к рекомендации по снижению размеров их заработных плат свыше 4 миллионов сумов в месяц.
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"Считаем, что сокращение размеров заработных плат сотрудников госорганов - справедливый и важный шаг на пути оптимизации расходов госбюджета", - говорится в сообщении.
По мнению председателя, именно в трудной ситуации проявляется внутреннее содержание человека и зрелость всего общества.
Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил с членами правительства и главами регионов меры по поддержке экономики и финансового рынка в период пандемии.
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Президент поручил продлить сроки возврата кредитов и не вводить штрафы за просроченные задолженности.
Мирзиёев призвал, прежде всего, предупредить возникновение нестабильности на финансовом и сырьевом рынках, сохранить финансовую стабильность и не допустить роста цен на рынках.