Как в Узбекистане намерены развивать выращивание лекарственных растений

Для культурного выращивания дикорастущих лекарственных растений будут созданы кластеры. Также власти Узбекистана освободили от таможенных пошлин ряд товаров, ввозимых в республику.

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В последние годы в Узбекистане реализуются последовательные реформы по рациональному использованию природных ресурсов, охране лекарственных растений, сооружению плантаций по их выращиванию и переработке.

В Министерстве юстиции разъяснили, как именно дальнейшие меры будут приняты.

Лекарственные растения будут выращивать в кластерах

Начиная с 1 мая 2020 года будут созданы кластеры по выращиванию, хранению, первичной или глубокой переработке лекарственных растений. У каждого региона республики будет своя специализация.

У кластеров будут следующие задачи:

выращивание лечебных растений;

поэтапное сооружение современных плантаций для этого;

заготовка семян и саженцев;

Некоторые товары не будут облагаться налогами на ввоз

До 1 января 2023 года сырье, оборудование, специальная техника и вендинговые автоматы для фитобаров будут освобождены от уплаты таможенных пошлин.

По всему Узбекистану будут созданы фитобары

С 1 июня 2020 года в республике поэтапно будут открываться фитобары.

Они появятся везде, где много людей: в различных министерствах и ведомствах, в аэропортах, на автовокзалах, железнодорожных вокзалах, рынках, в санаторно-курортных учреждениях и других местах.

Фитобары также появятся в школах и высших образовательных учреждениях с 2020/2021 учебного года.

Для предпринимателей введут особые льготы

При создании субъектами предпринимательства фитобаров в госучреждениях, размеры арендной платы за пользование объектами госсобственности будут начисляться с уменьшением на 50%.

Если при фитобаре будут установлены вендинговые автоматы, арендная плата за пользование объектами государственной собственности взиматься не будет.