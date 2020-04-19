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Растения в пробирках

Как в Узбекистане намерены развивать выращивание лекарственных растений

© CC BY-SA 2.0 / CIAT / genebank5
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200419/13955641/Kak-v-Uzbekistane-namereny-razvivat-vyraschivanie-lekarstvennykh-rasteniy.html

Для культурного выращивания дикорастущих лекарственных растений будут созданы кластеры. Также власти Узбекистана освободили от таможенных пошлин ряд товаров, ввозимых в республику.

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В последние годы в Узбекистане реализуются последовательные реформы по рациональному использованию природных ресурсов, охране лекарственных растений, сооружению плантаций по их выращиванию и переработке.

В Министерстве юстиции разъяснили, как именно дальнейшие меры будут приняты.

Лекарственные растения будут выращивать в кластерах

Начиная с 1 мая 2020 года будут созданы кластеры по выращиванию, хранению, первичной или глубокой переработке лекарственных растений. У каждого региона республики будет своя специализация.

У кластеров будут следующие задачи:

  • выращивание лечебных растений;
  • поэтапное сооружение современных плантаций для этого;
  • заготовка семян и саженцев;

Некоторые товары не будут облагаться налогами на ввоз

До 1 января 2023 года сырье, оборудование, специальная техника и вендинговые автоматы для фитобаров будут освобождены от уплаты таможенных пошлин.

По всему Узбекистану будут созданы фитобары

С 1 июня 2020 года в республике поэтапно будут открываться фитобары.

Чай
Pixabay
В Узбекистане в многолюдных местах откроют фитобары

Они появятся везде, где много людей: в различных министерствах и ведомствах, в аэропортах, на автовокзалах, железнодорожных вокзалах, рынках, в санаторно-курортных учреждениях и других местах.

Фитобары также появятся в школах и высших образовательных учреждениях с 2020/2021 учебного года.

Для предпринимателей введут особые льготы

При создании субъектами предпринимательства фитобаров в госучреждениях, размеры арендной платы за пользование объектами госсобственности будут начисляться с уменьшением на 50%.

В Узбекистане появится завод по переработке лекарственных растений >>

Если при фитобаре будут установлены вендинговые автоматы, арендная плата за пользование объектами государственной собственности взиматься не будет.

Теги:
Узбекистан, лекарственные растения



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