Минюст объяснил причины перевода пенсий и пособий на пластиковые карты

Специальная комиссия предпринимает ряд ограничительных мер, направленных на уменьшение контакта между гражданами. Перевод пенсий и пособий на пластиковые карты также является одной из важных карантинных мер.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. Следуя рекомендациям ВОЗ, специальная республиканская комиссия, как мы информировали ранее, приняла решение полностью перевести пенсии и пособия на пластиковые карты с мая 2020 года. Такой порядок продлится до стабилизации эпидемиологической обстановки.

В Минюсте разъяснили причины данной меры.

Одна из них - тот факт, что именно наличные деньги являются одним из каналов распространения вируса среди населения. Бактерии живут на бумажных купюрах несколько дней.

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Еще одна причина перехода на пластик - большое количество людей задействованных в процессе получения и раздачи пенсий и пособий. Сейчас в стране более 3,5 млн жителей получают выплаты из госбюджета. В процесс вовлечены почти 4,5 тыс сотрудников социальной сферы и более 600 водителей автотранспортных средств АК "Халк банки", кроме задействованы около 1000 сотрудников службы инкассации ЦБ и столько представителей органов внутренних дел.

Этот факт также существенно увеличивает риск распространения коронавирусной инфекции.

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Специальная комиссия предпринимает ряд ограничительных мер, направленных на уменьшение контакта между гражданами. Перевод пенсий и пособий на пластиковые карты также является одной из важных карантинных мер.

В соответствии с вышеизложенным решение Специальной комиссии не противоречит законодательству и не направлено на ущемление прав пенсионеров и получателей пособий, а является мерой, направленной на сохранение их здоровья.

Кроме того, решение комиссии предусматривает, что перевод пенсий и пособий на пластиковые карты является временной мерой, установленной до стабилизации эпидемиологической обстановки в республике.

Напомним, 31 марта коммерческие банки Узбекистана временно приостановили работу своих пунктов.

"С 30 марта приостанавливается работа касс, пунктов обмена валют и международных денежных переводов, расположенных за пределами здания банка (за исключением банковской инфраструктуры, расположенной в зоне таможенной границы, и мобильных касс, установленных для распределения пенсий и пособий населению)", - говорится в сообщении.

Это происходит в связи с введением усиленного порядка, а также с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности населения, предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Узбекистане.