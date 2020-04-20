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Новые автомобили по сбору мусора в Яккасарайском районе Ташкента

АБР выделил Узбекистану крупный кредит на улучшение управления отходами

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200420/13962720/ABR-vydelil-Uzbekistanu-krupnyy-kredit-na-uluchshenie-upravleniya-otkhodami.html

На кредитные средства будут приобретены 300 транспортных средств для сбора отходов, 6 000 мусорных баков и другое оборудование, которое позволит улучшить оказание услуг по сбору и переработке отходов.

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. АБР предоставил Узбекистану кредит на сумму 60 млн долларов, говорится на сайте международной финансовой структуры. Средства предназначаются на развитие сферы управления твердыми бытовыми отходами в небольших городских и сельских районах республики.

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Госкомэкологии Узбекистана
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Проект также призван совершенствовать работу операторов сбора твердых бытовых отходов, расширить охват населения услугами по сбору мусора и повысить экологичность процесса.

Государственному комитету Узбекистана по экологии и охране окружающей среды будет предоставлено лабораторное оборудование, соответствующие специалисты пройдут обучение перед работой.

Вместе с тем на кредитные средства будут приобретены 300 транспортных средств для сбора отходов, 6 000 мусорных баков и другое оборудование, которое позволит улучшить оказание услуг по сбору и переработке отходов.

Проект предполагает также расширение GPS-отслеживания для всех транспортных средств для обращения с отходами и использование солнечной энергии в сервисных центрах.

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Напомним, что в начале марта Госкомэкологии принялся за очистку коллекторов от мусора. Сотрудники инспекции Самаркандского областного управления по экологии и охране окружающей среды провели рейды по выявлению несанкционированных свалок. Была обнаружена большая мусорка рядом с коллектором "Чашма". 

Сотрудники городской инспекции ГУП "Тоза Худуд" и хокимият Самарканда провели работу по очистке территории. Спецтехникой вывезено 5 тонн отходов.

Теги:
Кредит, АБР, Узбекистан, вывоз мусора, сбор мусора, мусор



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