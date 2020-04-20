АБР выделил Узбекистану крупный кредит на улучшение управления отходами

На кредитные средства будут приобретены 300 транспортных средств для сбора отходов, 6 000 мусорных баков и другое оборудование, которое позволит улучшить оказание услуг по сбору и переработке отходов.

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. АБР предоставил Узбекистану кредит на сумму 60 млн долларов, говорится на сайте международной финансовой структуры. Средства предназначаются на развитие сферы управления твердыми бытовыми отходами в небольших городских и сельских районах республики.

Проект также призван совершенствовать работу операторов сбора твердых бытовых отходов, расширить охват населения услугами по сбору мусора и повысить экологичность процесса.

Государственному комитету Узбекистана по экологии и охране окружающей среды будет предоставлено лабораторное оборудование, соответствующие специалисты пройдут обучение перед работой.

Вместе с тем на кредитные средства будут приобретены 300 транспортных средств для сбора отходов, 6 000 мусорных баков и другое оборудование, которое позволит улучшить оказание услуг по сбору и переработке отходов.

Проект предполагает также расширение GPS-отслеживания для всех транспортных средств для обращения с отходами и использование солнечной энергии в сервисных центрах.

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Напомним, что в начале марта Госкомэкологии принялся за очистку коллекторов от мусора. Сотрудники инспекции Самаркандского областного управления по экологии и охране окружающей среды провели рейды по выявлению несанкционированных свалок. Была обнаружена большая мусорка рядом с коллектором "Чашма".

Сотрудники городской инспекции ГУП "Тоза Худуд" и хокимият Самарканда провели работу по очистке территории. Спецтехникой вывезено 5 тонн отходов.