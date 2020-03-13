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Мусор на полигоне твердых бытовых отходов

Госкомэкологии принялся за очистку коллекторов от мусора

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200313/13668626/Goskomekologii-prinyalsya-za-ochistku-kollektorov-ot-musora.html

Сотрудники городской инспекции ГУП "Тоза Худуд" и хокимият Самарканда провели работу по очистке территории. Спецтехникой вывезено 5 тонн отходов.

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. Сотрудники инспекции Самаркандского областного управления по экологии и охране окружающей среды проводят рейды по выявлению несанкционированных свалок. Об этом сообщает пресс-служба Госкомэкологии.

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В ходе очередной проверки была обнаружена большая мусорка рядом с коллектором "Чашма". В течение нескольких лет жители близлежащего района свозили бытовые отходы на эту территорию. Причем никаких очистительных или дезинфекционных работ не производилось.

Сотрудники городской инспекции ГУП "Тоза Худуд" и хокимият Самарканда провели работу по очистке территории. Спецтехникой вывезено 5 тонн отходов.

© Sputnik / Александр Кряжев
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Напомним, неделю назад хоким города Намангана Шавкат Абдураззаков по рекомендации Абдуллы Арипова был назначен председателем Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.

А днем позже президент страны раскритиковал исполнение задач по переработке отходов, отметив, что ежегодно образуется более 7 млн тонн бытовых отходов, из них перерабатывается лишь 19 %. В этом процессе практически не участвует частный сектор - глава республики дал конкретные поручение соответствующим ведомствам для исправления ситуации.

Теги:
Госкомэкологии, Самарканд, вывоз мусора, сбор мусора, мусор, отходы



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