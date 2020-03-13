Госкомэкологии принялся за очистку коллекторов от мусора

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. Сотрудники инспекции Самаркандского областного управления по экологии и охране окружающей среды проводят рейды по выявлению несанкционированных свалок. Об этом сообщает пресс-служба Госкомэкологии.

Куда выносится сор из избы, или Как не зарыть экологию Узбекистана >>

В ходе очередной проверки была обнаружена большая мусорка рядом с коллектором "Чашма". В течение нескольких лет жители близлежащего района свозили бытовые отходы на эту территорию. Причем никаких очистительных или дезинфекционных работ не производилось.

Сотрудники городской инспекции ГУП "Тоза Худуд" и хокимият Самарканда провели работу по очистке территории. Спецтехникой вывезено 5 тонн отходов.

Напомним, неделю назад хоким города Намангана Шавкат Абдураззаков по рекомендации Абдуллы Арипова был назначен председателем Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.

А днем позже президент страны раскритиковал исполнение задач по переработке отходов, отметив, что ежегодно образуется более 7 млн тонн бытовых отходов, из них перерабатывается лишь 19 %. В этом процессе практически не участвует частный сектор - глава республики дал конкретные поручение соответствующим ведомствам для исправления ситуации.