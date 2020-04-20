ЦБ не будет покрывать убытки валютных заемщиков, пострадавших от курса

Национальный регулятор отметил, что данные меры имеют свои негативные эффекты и не рекомендуются международными финансовыми институтами такими, как МВФ и Всемирный банк.

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. Согласно данным ЦБ, 48% кредитных вложений банков (около 104 триллиона сумов) были сделаны в иностранной валюте.

С 14 апреля 2019 года по 14 апреля 2020-го курс доллара существенного вырос с 8 500 до 10 150 сумов, а с начала карантина американская валюта еще больше укрепилась, что не могло не сказаться на положении валютных заемщиков.

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Центробанк, между тем, заявил, что не планирует покрывать их убытки в связи с падением сума.

"Центральным банком не рассматривается и не планируется покрытие убытков заемщиков от курсовой переоценки, введение льготного курса конвертации и переведение валютных кредитов на сумовые по льготному курсу по следующим причинам", - говорится на сайте национального регулятора.

В ЦБ отметили, что данные меры имеют свои негативные эффекты и не рекомендуются международными финансовыми институтами (МВФ и ВБ).

"Любой финансовый инструмент, в том числе валютный кредит, включает в себя определенные риски (валютный риск, процентный риск и др). Все риски должны быть учтены со стороны заемщиков самостоятельно при принятии решения по получению валютного или иного рода кредита", - отмечается в заявлении.

Между тем национальный регулятор подчеркнул, что валютным заемщикам оказывается поддержка.

В частности, в период пандемии коронавируса коммерческими банками пролонгируются платежи по кредитам и не начисляются пени и штрафы по просроченной задолженности.