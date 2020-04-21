Шавкат Мирзиёев поручил смягчить карантин в нескольких регионах

На объектах, восстановивших деятельность, работа будет организована со строгим соблюдением санитарно-гигиенических правил, в том числе будет разрешено продолжить все виды строительных работ.

ТАШКЕНТ, 21 апр - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом поэтапно смягчить карантинные ограничения в областях, районах и городах, в которых не были выявлены случаи коронавируса или эпидемиологическая обстановка улучшилась, сообщает пресс-служба.

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Глава государства на видеоселекторном совещании заявил, что на объектах, восстановивших деятельность, работа будет организована со строгим соблюдением санитарно-гигиенических правил, в том числе будет разрешено продолжить все виды строительных работ при условии полного соблюдения правил карантина.

"Даны поручения по повышению качества строительства, ускорению внедрения рейтинга деятельности отраслевых предприятий и системы электронного тендера", - говорится в сообщении.

В период карантина из Антикризисного фонда выделено 1,5 трлн сумов на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе 500 млрд сумов на 55 проектов в сфере водоснабжения и 1 трлн сумов на 1547 проектов в сфере дорожного строительства. Президент отметил важность ускорения процесса определения подрядчиков и скорейшего начала строительных работ.

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В стране будет внедрен механизм, согласно которому Государственный фонд по поддержке развития предпринимательской деятельности будет предоставлять частным подрядным организациям частичную компенсацию расходов по процентам кредитов и поручительство в размере до 50 процентов от суммы кредита.

Также была отмечена необходимость продления ипотеки, выдаваемой по новому порядку, с 15 до 20 лет, повышения верхней границы суммы ипотеки на основе рыночных требований.