18:20 21 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Строительство

Кабмин распорядился построить жилгородок для инвесторов

© Sputnik / Александр Вильф
Экономика
Получить короткую ссылку
573 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200421/13969287/Aripov-rasporyadilsya-postroit-zhilgorodok-dlya-investorov.html

Предварительная стоимость проекта 25 млн долларов, причем, 20 млн долларов из них — прямые инвестиции турецкой компании.

ТАШКЕНТ, 21 апр - Sputnik. Подписано постановление Кабмина, предусматривающее возведение в Кибрайском районе Ташобласти жилого комплекса для зарубежных инвесторов.

Рабочие во время строительства
© Sputnik / Алексей Мальгавко
В Узбекистане возобновят строительство на крупных объектах

Под строительство Invest Village решено выделить 40 гектаров земли в поселке Тузель. Несколько лет назад на этом земельном участке планировалось разбить фруктовый сад, но земля оказалась непригодна для этого. Поэтому решено было использовать землю под строительство современного жилого комплекса.

Предварительная стоимость проекта 25 млн долларов, причем, 20 млн долларов из них — прямые инвестиции турецкой компании.

Срок возведения Invest Village - до 2021 года.

Первый этап строительства больницы в Ташобласти близится к завершению >>

Накануне, в ходе видеоселекторного совещания президент разрешил продолжить все виды строительных работ при условии полного соблюдения правил карантина. 

"Даны поручения по повышению качества строительства, ускорению внедрения рейтинга деятельности отраслевых предприятий и системы электронного тендера", - говорится в сообщении.

В период карантина из Антикризисного фонда выделено 1,5 трлн сумов на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе 500 млрд сумов на 55 проектов в сфере водоснабжения и 1 трлн сумов на 1547 проектов в сфере дорожного строительства. Президент отметил важность ускорения процесса определения подрядчиков и скорейшего начала строительных работ.

Теги:
Строительство



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Часовня святого Георгия Победоносца у крепостной стены старого Ташкента
Часовня святого Георгия Победоносца у крепостной стены старого Ташкента
Министры здравоохранения G20 признали слабость отрасли в борьбе с COVID-19
G20: пандемия выявила системные проблемы в медицине — видео
Кто придумал карантин и сколько он должен длиться
Кто придумал карантин и сколько он должен длиться

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться