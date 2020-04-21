Кабмин распорядился построить жилгородок для инвесторов

ТАШКЕНТ, 21 апр - Sputnik. Подписано постановление Кабмина, предусматривающее возведение в Кибрайском районе Ташобласти жилого комплекса для зарубежных инвесторов.

Под строительство Invest Village решено выделить 40 гектаров земли в поселке Тузель. Несколько лет назад на этом земельном участке планировалось разбить фруктовый сад, но земля оказалась непригодна для этого. Поэтому решено было использовать землю под строительство современного жилого комплекса.

Предварительная стоимость проекта 25 млн долларов, причем, 20 млн долларов из них — прямые инвестиции турецкой компании.

Срок возведения Invest Village - до 2021 года.

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Накануне, в ходе видеоселекторного совещания президент разрешил продолжить все виды строительных работ при условии полного соблюдения правил карантина.

"Даны поручения по повышению качества строительства, ускорению внедрения рейтинга деятельности отраслевых предприятий и системы электронного тендера", - говорится в сообщении.

В период карантина из Антикризисного фонда выделено 1,5 трлн сумов на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе 500 млрд сумов на 55 проектов в сфере водоснабжения и 1 трлн сумов на 1547 проектов в сфере дорожного строительства. Президент отметил важность ускорения процесса определения подрядчиков и скорейшего начала строительных работ.