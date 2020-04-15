Первый этап строительства больницы в Ташобласти близится к завершению

Одна из больниц, рассчитанная на 5 000 мест, строится силами АО "Узбекистон темир йуллари". В пресс-службе структуры рассказали о процессе строительства.

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. В Зангиатинском районе Ташкентской области на 130 га в эти дни ускоренными темпами возводится специализированный медицинский комплекс, состоящий из двух вирусологических больниц.

Одна из них, рассчитанная на 5 000 мест, строится силами АО "Узбекистон темир йуллари". В пресс-службе структуры рассказали о процессе строительства - первый этап уже близится к завершению.

На объекте задействовано порядка 2 000 строителей и специальная строительно-монтажная техника. Уже завершены фундаментные работы, из легких конструкций возведены стены здания. Согласно проекту, в медучреждении расположатся хирургическое и родильное отделения, процедурные кабинеты, а также отдельная клиническо-диагностическая лаборатория.

Возводятся отдельные помещения для врачей и медицинских работников, кухня, прачечная. Все строительные работы ведутся с учетом необходимых санитарно-гигиенических норм. В здании больницы устанавливаются современные системы вентиляции воздуха и подачи кислорода.

Строительство ведется в две смены. Для строителей и специалистов, принимающих участие в этом созидательном процессе, созданы все необходимые условия для непрерывной работы.

Напомним, в конце марта в Узбекистане приступили к строительству больниц, где будут размещены пациенты с подтвержденным диагнозом и те, кому предписано оставаться на карантине. Сроки возведения сжатые.

Работы по диагностике и лечению и карантинные мероприятия осуществляются, опираясь на рекомендации ВОЗ и передовой зарубежный опыт. В страну прибыли квалифицированные врачи из Южной Кореи, они участвуют в лечении больных.