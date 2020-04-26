Коммерческие банки будут сопровождать инвестпроекты до конца их реализации

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Заместитель премьер-министра Сардор Умурзаков провел видеоконференцию с участием руководящего состава Министерства инвестиций и внешней торговли, Министерства иностранных дел, Генеральной прокуратуры, Министерств внутренних дел, финансов, транспорта, Государственного налогового и таможенного комитетов, а также главы дипломатических представительств Республики Узбекистан за рубежом.

Пресс-служба МИВТ Обсуждены вопросы оказания системной поддержки предпринимателям и экспортерам в условиях пандемии

Обсудили механизмы межведомственного взаимодействия, направленные на адресную работу с экспортерами и предпринимателями с целью комплексного анализа их хозяйственной деятельности, выявления имеющихся проблем и выработки оперативных решений.

Центр разработки инвестиционных проектов при Министерстве инвестиций и внешней торговли в эти дни занимается формированием перспективных проектных предложений с последующим привлечением инициаторов и инвесторов, а также подбором инструментов и источников финансирования.

В ходе видеоконференции была подчеркнута необходимость активизации деятельности Министерства иностранных дел и дипломатических представительств Республики Узбекистан за рубежом, как эффективного инструмента взаимодействия с международными организациями, зарубежными деловыми кругами, инвесторами и бизнес-партнерами отечественных субъектов предпринимательства.

Главам дипломатических миссий было поручено совместно с руководителями органов местной власти обеспечить активное участие в оказании адресной поддержки предпринимателям и экспортерам путем глубокого изучения рыночной конъюнктуры за рубежом для поиска новых потенциальных заказчиков отечественной продукции, а также налаживанию механизмов сотрудничества с профильными ведомствами в странах-партнерах с целью решения проблем, с которыми сталкиваются предприятия, реализующие продукцию за рубеж.

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Была отмечена важная стимулирующая роль коммерческих банков в деятельности по практической поддержке предпринимателей, так как одной из наиболее частых проблем, с которой сталкиваются предприниматели в текущей деятельности, является острая потребность в дополнительном финансировании для стабильной производственной деятельности.

Наряду с этим, руководителям коммерческих банков было поручено наладить системную работу по разработке и реализации инвестиционных проектов в регионах по принципу "фабрики проектов", который подразумевает сопровождение каждого проекта до введения в эксплуатацию.