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Коммерческие банки будут сопровождать инвестпроекты до конца их реализации

pixabay
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200426/14005354/Kommercheskie-banki-budut-soprovozhdat-investproekty-do-kontsa-ikh-realizatsii.html

Чтобы преодолеть экономический кризис, вызванный пандемией, необходимо усилить межведомственное взаимодействие, считают представители министерств и ведомств Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Заместитель премьер-министра Сардор Умурзаков провел видеоконференцию с участием руководящего состава Министерства инвестиций и внешней торговли, Министерства иностранных дел, Генеральной прокуратуры, Министерств внутренних дел, финансов, транспорта, Государственного налогового и таможенного комитетов, а также главы дипломатических представительств Республики Узбекистан за рубежом.

Обсуждены вопросы оказания системной поддержки предпринимателям и экспортерам в условиях пандемии
Пресс-служба МИВТ
Обсуждены вопросы оказания системной поддержки предпринимателям и экспортерам в условиях пандемии

Обсудили механизмы межведомственного взаимодействия, направленные на адресную работу с экспортерами и предпринимателями с целью комплексного анализа их хозяйственной деятельности, выявления имеющихся проблем и выработки оперативных решений.

Центр разработки инвестиционных проектов при Министерстве инвестиций и внешней торговли в эти дни занимается формированием перспективных проектных предложений с последующим привлечением инициаторов и инвесторов, а также подбором инструментов и источников финансирования.

В ходе видеоконференции была подчеркнута необходимость активизации деятельности Министерства иностранных дел и дипломатических представительств Республики Узбекистан за рубежом, как эффективного инструмента взаимодействия с международными организациями, зарубежными деловыми кругами, инвесторами и бизнес-партнерами отечественных субъектов предпринимательства.

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© Sputnik / Владимир Астапкович
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Главам дипломатических миссий было поручено совместно с руководителями органов местной власти обеспечить активное участие в оказании адресной поддержки предпринимателям и экспортерам путем глубокого изучения рыночной конъюнктуры за рубежом для поиска новых потенциальных заказчиков отечественной продукции, а также налаживанию механизмов сотрудничества с профильными ведомствами в странах-партнерах с целью решения проблем, с которыми сталкиваются предприятия, реализующие продукцию за рубеж.

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Была отмечена важная стимулирующая роль коммерческих банков в деятельности по практической поддержке предпринимателей, так как одной из наиболее частых проблем, с которой сталкиваются предприниматели в текущей деятельности, является острая потребность в дополнительном финансировании для стабильной производственной деятельности.

Наряду с этим, руководителям коммерческих банков было поручено наладить системную работу по разработке и реализации инвестиционных проектов в регионах по принципу "фабрики проектов", который подразумевает сопровождение каждого проекта до введения в эксплуатацию.

Теги:
Экономика, Узбекистан, Инвестиции



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