Узбекистан и Россия рассматривают новые проекты в логистике и АПК

Министр инвестиций и внешней торговли РУз Сардор Умурзаков и заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук провели встречу в формате телеконференцсвязи, в ходе которой обсудили состояние и перспективы экономического сотрудничества двух стран.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Власти Узбекистана и России рассматривают создание новых совместных компаний в торговле, логистике и агропромышленном комплексе (АПК), сообщили в пресс-службе узбекистанского Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ).

По данным пресс-службы, заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук в формате телеконференцсвязи обсудили состояние и перспективы узбекско-российского экономического сотрудничества.

"Отдельно рассматривались перспективы создания совместных торговых и логистических компаний, оптово-распределительных центров плодоовощной продукции, агропромышленных кластеров", — говорится в публикации на сайте МИВТ по итогам переговоров.

Также стороны обсудили меры по расширению номенклатуры и объемов взаимных поставок продукции, востребованной на рынках двух стран.

Кроме того, участники встречи договорились об объединении усилий профильных организаций двух стран по подготовке совместных выставочно-конгрессных мероприятий — межрегионального бизнес-форума, образовательного форума и медиафорума, проведение которых запланировано в текущем году.

Ранее МИВТ сообщало, что власти Узбекистана и России в мае планируют подготовить новую программу экономического сотрудничества с учетом влияния пандемии нового коронавируса COVID-19.

По данным МИД Узбекистана, на вторую половину июня запланирован визит президента страны Шавката Мирзиёева в Россию. Повестка визита включает проведение очередных форумов регионов и ректоров, медиафорума и других деловых мероприятий.

По данным узбекской стороны, по итогам 2019 года товарооборот Узбекистана с Россией по сравнению с 2018-м увеличился на 17% — до 6,6 миллиарда долларов. Компании и предприятия двух стран планируют реализовать в краткосрочной перспективе проекты на 7,3 миллиарда долларов. По итогам января-марта этого года, торговый оборот двух стран увеличился на 2,4%, до 1,377 миллиарда долларов, РФ сместила Китай с первого места в списке основных внешнеторговых партнеров Узбекистана.