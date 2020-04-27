Президент озвучил меры по расширению геологоразведки в Узбекистане

Шавкат Мирзиёев также обсудил успехи страны в данной сфере, которые стали возможными благодаря проведению эффективных реформ.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Глава республики Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвещенное развитию геологоразведки в Узбекистане.

Успехи страны в области геологии

За последние три года страна провела ряд эффективных реформ, которые позволили заметно продвинуться в этой сфере. Однако развитие геологии требует значительных вложений — ассигнования из бюджета Узбекистана выросли втрое. Как итог, была обновлена треть оборудования и внедрено более 850 передовых технологий.

Это, в свою очередь, дало возможность осуществлять разведочные работы по 17 видам полезных ископаемых, тогда как ранее в республике их исследовались всего три вида.

Кроме того, новые технологии, внедренные в процесс геологоразведки, позволили заметно повысить качество анализа обнаруженных полезных ископаемых: если раньше в составе руды получалось выявить только 12 элементов, то теперь эта цифра выросла до 40.

В прошлом году был запущен первый в ЦА современный аэрогеофизический комплекс, также были внедрены новейшие методы исследования недр.

Также Узбекистан начал на начальном этапе геологических работ активно применять программы Global-Mapper, Erdas, ENVI, которые позволяют проводить исследование на обширных площадях и с высокой точностью получать информацию о слоях глубокого залегания полезных ископаемых.

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За последние годы в стране также заметно усовершенствовался анализ и ведение кадастра подземных вод. Отмечается, что в 250 наблюдательных скважинах были установлено специальное оборудование, которое позволяет автоматически дистанционно измерить параметры подземных вод.

Все это говорит о заметных успехах, которые делает Узбекистан в области геологии. В целях последовательного продолжения реформ в этом году на геологоразведочные работы было выделено 1,6 триллиона сумов.

Дальнейшие меры по расширению геологоразведки в стране

В ходе совещания Шавкат Мирзиёев подчеркнул необходимость нарастить до конца года добычу золота, серебра, увеличить запасов меди и восьми видов нерудных полезных ископаемых.

Для этого необходимо продолжить обновлять техническую базу, подчеркнул президент. Глава республики отметил, что привлечение в процесс геологоразведки современного оборудование позволит увеличить глубину бурения с 800 метров до 1,2 тысячи и в 1,7 раза повысить производительность.

В связи с этим Мирзиёев поставил следующие цели до конца этого года: провести модернизацию 385 единиц геофизического, бурильного, горного и лабораторного оборудования; разведать 16 перспективных углеводородных площадок и подтвердить объем запасов в 23 новых месторождениях.

Президент также остановился на теме инвестиций и необходимости их привлечения в данную сферу. По словам Мирзиёева, для того, чтобы повысить инвестиционную привлекательность Узбекистана в сфере геологии, необходимо активно внедрять международные стандарты.

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Глава республики подчеркнул важность обучения геологов подготовке данных по стандартам JORC с привлечением зарубежных специалистов.

Кроме того, Мирзиёев дал указания привлечь инвесторов к 20 готовым для освоения месторождениям и подготовить инвестиционные проекты по другим перспективным площадкам.

В ходе совещания также была отмечена важная роль, которую играет геология в поиске водных ресурсов для сельскохозяйственных земель.

В связи с этим в каждый район республики было решено доставить специальную технику для сооружения скважин на воду.

На совещании было поручено в ближайшие два месяца пробурить 70 скважин для обеспечения водой трех тысяч гектаров земель.

В течение этого года президент поручил внедрить системы онлайн-мониторинга расхода воды в 200 новых скважинах и уровня воды в 400 скважинах, а также создать интерактивную карту подземных вод.

Мирзиёев также поставил задачу изучить до конца года 2,5 тысячи квадратных километров земель, используя космические снимки, и исследовать 5 тысяч квадратных километров аэрогеофизическим методом.

Помимо этого, глава республики дал указание создать Геологический музей при Университете геологических наук. Это, как ожидается, позволит развить научный потенциал в сфере геологии.