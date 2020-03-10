Активирована еще одна газовая скважина месторождения в Муйнаке

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" сообщило о завершении буровых работ на скважине №77 месторождения "Шимолий Бердак" Устюртского газодобывающего управления.

"В результате проведенных перфорационных работ получен промышленный приток газа с суточным дебитом 100-130 тыс. кубометров," - говорится на сайте компании.

Для справки: газоконденсатное месторождение "Шимолий Бердак" расположено на территории Муйнакского района Республики Каракалпакстан и введено в эксплуатацию 2006 году.

В Узбекистане получен промышленный приток газа на трех месторождениях >>

Напомним, месяц назад мы сообщали о том, что на том же месторождении в Муйнаке из двух вновь пробуренных скважин начали добывать природный газ. В результате освоения из каждой скважины получен суточный приток природного газа в объеме 50 тыс. куб. м.

А в начале февраля президент провел совещание, на котором поручил компании "Узбекнефтегаз" критически проанализировать состояние каждого месторождения и обеспечить наращивание добычи газа.