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Узбекистан отложил визиты более 20 делегаций в Италию из-за коронавируса

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200306/13614560/Uzbekistan-otlozhil-vizity-bolee-20-delegatsiy-v-Italiyu-iz-za-koronavirusa.html

МИД Узбекистана сообщил, что отложены на более поздний срок поездки в Узбекистан представителей ряда ведущих итальянских компаний.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. МИД Узбекистана сообщил, что в связи с распространением в Италии эпидемии коронавируса при Посольстве Узбекистана в Риме создан Оперативный штаб. Установлены и на регулярной основе поддерживаются контакты с соотечественниками. Для студентов из Узбекистана созданы 2 группы в мессенджере Telegram - "Наши студенты в Италии" и "Tashkent-Torino-2019/2020".

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Всего на консульском учете, по сообщению внешнеполитического ведомства, состоят 866 сограждан. Заразившихся опасным вирусом среди них нет.

"По согласованию с итальянской стороной перенесены на более поздние сроки более 20 визитов в Италию делегаций министерств и ведомств Узбекистана, хокимиятов Самаркандской и Кашкадарьинской областей", - говорится в сообщении министерства.

Также отложены поездки в Узбекистан представителей ряда ведущих итальянских компаний.

Напомним, в целях предотвращения проникновения и распространения коронавируса с 1 марта Узбекистан временно прекратил авиасообщение с Ираном, Афганистаном, Италией и Южной Кореей.

© AFP 2018 / Banaras Khan
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Гражданам Узбекистана рекомендуется до улучшения эпидемиологической обстановки воздержаться от поездок в эти страны.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.

Теги:
визит, Делегация, коронавирус, Италия, Узбекистан



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