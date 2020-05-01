ВБ выделил Узбекистану $200 млн на смягчение последствий COVID-19

Эта финпомощь дополнит пакет помощи в размере $95 млн, утвержденный Всемирным банком в апреле 2020 года, для укрепления систем здравоохранения и социальной защиты в рамках реагирования на последствия кризиса COVID-19.

ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Средства Всемирного банка пополнят госбюджет на фоне существенного сокращения налоговых поступлений и непредвиденного увеличения расходов на меры по противодействию последствиям COVID-19, сообщается на сайте финансового института.

Совет исполнительных директоров Всемирного банка сегодня утвердил $200 млн в виде дополнительного финансирования здравоохранения, социальной и экономической сфер, которым пандемия нанесла ощутимый ущерб.

Чтобы смягчить последствия, правительство Узбекистана объявило о пакете антикризисных мер, которые предусматривают дополнительное стимулирование здравоохранения, расширение социальной защиты и поддержку бизнеса.

"Дополнительное финансирование, предоставленное Всемирным банком в рамках этой операции, поможет поддержать антикризисные меры правительства, которые направлены на снижение распространения вируса, облегчение человеческих страданий и минимизацию экономических последствий кризиса в Узбекистане," - сказал Региональный менеджер Банка в Узбекистане Хидеки Мори.

Это финансирование дополнит пакет помощи в размере $95 млн, утвержденный Всемирным банком в апреле 2020 года, для укрепления систем здравоохранения и социальной защиты в рамках немедленного реагирования на последствия кризиса COVID-19.

Напомним, 7 апреля в министерстве инвестиций и внешней торговли сообщили, что активно прорабатывается вопрос оперативного выделения средств в размере $1,2 млрд для финансирования системы здравоохранения, институтов и учреждений социальной защиты и бюджетной поддержки.

Тогда заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и вице-президент ВБ Сирил Мюллер в формате видеоконференции обсудили механизмы поддержки со стороны банка по смягчению воздействия пандемии на социально-экономическую ситуацию в стране.