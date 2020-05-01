Болезнь экономики: ЦБ подвел итоги первого квартала на фоне коронавируса

Период с января по март характеризуется снижением экономической активности, уменьшением внутреннего производства, падением внешнеэкономических показателей. По прогнозам аналитиков, оживления экономики стоит ожидать не раньше осени.

ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Центробанк Узбекистана опубликовал отчет о состоянии экономики страны за первый квартал 2020 года. Существенное влияние на ситуацию оказал разразившийся мировой кризис. вызванный пандемией COVID-19.

Уровень инфляции в I квартале снижался быстрее первоначальных прогнозных показателей, и в марте текущего года годовая инфляция составила 13,6%. В первой половине апреля в связи с удорожанием некоторых базовых продовольственных продуктов питания, уровень ощущаемой инфляции вырос. Однако, такой рост носит кратковременный характер, а с постепенным ослаблением карантинных мер и насыщением рынков новым урожаем плодоовощной продукции, цены данной группы товаров в предстоящих месяцах стабилизируются.

В апреле текущего кода произошла коррекция обменного курса сума по отношению к доллару, что может оказать воздействие на уровень импортных цен. Но ограниченный спрос на импортные непродовольственные товары в течение карантинного и восстановительного периода будет нивелировать влияние данного фактора.

Денежно-кредитные условия

Средневзвешенная процентная ставка на денежном рынке в первом квартале составила 15,6%, а за прошедший период апреля – 16,6%. За январь-апрель 2020 года остаток срочных депозитов населения в национальной валюте увеличился на 10%.

В период карантина наблюдается рост остатков средств на пластиковых картах физических лиц. За апрель средства на пластиковых картах увеличились на 26%.

Объем операций по обеспечению банков ликвидностью в форме аукционов в апреле вырос на 23% по сравнению с мартом, а в форме овернайт - более чем в 3 раза.

Пересмотр основных макроэкономических показателей исходит из предпосылок о замедлении экономической активности как внутри страны, так и в основных торговых партнерах Узбекистана, снижении цен на основные экспортные товары, а также сокращении внутреннего инвестиционного и потребительского спроса в экономике и совокупных доходов населения.

По расчетам Центрального банка, негативное влияние внешних экономических условий на сокращение денежных переводов в Узбекистан в полной мере начнет проявляться со II квартала 2020 года, объем трансграничных денежных переводов сократится на 30-35% по сравнению с прошлым годом. При этом падение денежных переводов в апреле-июле (месяц к месяцу аналогичного периода прошлого года) может составить до 50%, с последующим постепенным восстановлением.

Сокращение объемов экспорта оценивается в пределах 11-12% по сравнению с 2019 годом. Падение экспорта, в основном, ожидается в секторе энергоносителей, цветных металлов и продукции из них, а также в сфере туристических услуг. При этом рост цен на золото в определенной степени будет оказывать компенсирующий эффект.

Снижающаяся динамика внутреннего инвестиционного и потребительского спроса и кратковременный срыв в глобальных цепочках поставок приведет к сокращению спроса на импорт товаров и услуг до 10%. В основном, ожидается сокращение импорта машин и оборудования, строительных материалов, черных металлов и продукции из них и услуг.

В результате, согласно оценкам, дефицит счета текущих операций платежного баланса в 2020 году увеличится с 7,2% к ВВП в 2019 году до 9,5-9,8% к ВВП. Финансирование данного дефицита путем обеспечения достаточного объема валютных поступлений от внешних кредитов, прямых иностранных инвестиций или использования золотовалютных резервов имеет важное значение для поддержания макроэкономической стабильности в стране.

К концу 2020 года ожидается увеличение дефицита общего фискального баланса до 3,5-4,5% к ВВП.

За последние 3 недели апреля обменный курс доллара вырос в среднем на 6,7%, что рассматривается в качестве определенной корректировки курса на внутреннем валютном рынке.

Понижение экономической активности, главным образом, отразилось на количестве транзакций, осуществляемых через банковскую систему. В частности, количество транзакций, совершенных через межбанковскую платежную систему в марте 2020 года снизилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первые 15 рабочих дней апреля, количество операций сократились на 35% по сравнению с соответствующим периода марта.

Также произошло значительное уменьшение объема сделок на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже. В частности, объем покупок, совершенных в первые две недели апреля, снизился на 25% по сравнению с соответствующим периодом марта. Начиная с середины апреля, в динамике объемов сделок намечается некоторое восстановление.

Экономический рост

По предварительным данным, в I квартале 2020 года было зафиксировано замедление темпов экономического роста до 4,1% с 5,7% в соответствующем периоде 2019 года. Объем инвестиций сократился на 10,2%, а темпы роста розничного товарооборота замедлились до 3,8% к соответствующему периоду прошлого года (с 5,9% по итогам I квартала 2019 года).

Снижение потребительского спроса было обусловлено и значительным сокращением трансграничных денежных переводов в страну на более чем 26% в марте по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года. В апреле объем денежных переводов сократился на 50% по сравнению с соответствующим месяцем 2019 года. Однако определенное оживление наблюдается с третьей недели апреля.

Денежно-кредитные операции

Денежный рынок

Центральным банком для привлечения избыточной ликвидности банковской системы были запущены двухнедельные депозитные аукционы и депозитные операции «овернайт» (однодневные). Также были введены двухнедельные аукционы РЕПО и СВОП, и овернайт операции РЕПО и СВОП по предоставлению банкам дополнительной ликвидности, что важно для обеспечения непрерывности платежей.

Процентная ставка денежного рынка в январе составила 15,8%, а в феврале и марте

- 15,2% и 16,0%. Общая денежная масса сократилась на 810 млрд. сум или на 0,9% до 90,5 трлн. сум. В то же время денежная масса в национальной валюте увеличилась на 1,2% (до 63,6 трлн. сум), а денежная масса в иностранной валюте снизилась на 5,6% (до 26,9 трлн. сум).

Объем наличных денег в обращении (М0) в национальной валюте сократился на 1,6%, что является положительным моментом.

В течение I квартала наблюдалось снижение сберегательной активности населения.

Хранение средств в национальной валюте сохраняло свою привлекательность, а уменьшение депозитов в иностранной валюте отражает снижение уровня долларизации в экономике.