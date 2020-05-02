В Узбекистане увеличены максимальные размеры ипотеки - условия

Будут увеличены максимальные размеры ипотечных кредитов, выделяемых одному заемщику на приобретение на первичном рынке жилья квартир в домах.

ТАШКЕНТ, 2 мая - Sputnik. В Узбекистане с мая разрешается выделять физическим лицам ипотечные кредиты на приобретение на первичном рынке жилья квартир в домах, построенных частными подрядными организациями, без условия сдачи "под ключ", говорится в постановлении.

"Срок ипотечных кредитов, выделяемых населению в рамках нового порядка (включая ипотечные кредиты, выделенные до сегодняшнего дня), продлевается с 15 до 20 лет", - говорится в сообщении.

В частности, будут увеличены максимальные размеры ипотечных кредитов, выделяемых одному заемщику на приобретение на первичном рынке жилья квартир в домах, построенных частными подрядными организациями, без условия сдачи "под ключ" (без проведения отделочных работ), а также квартир, строительство которых завершено:

- в сельской местности – для двухкомнатных квартир с 174 миллионов сумов до 240 млн сумов, квартир с тремя и более комнатами с 224 миллионов сумов до 320 млн сумов;

- в городах – для двухкомнатных квартир с 180 миллионов сумов до 240 миллионов сумов, квартир с тремя и более комнатами с 232 млн сумов до 320 млн сумов;

- в городе Ташкенте – для двухкомнатных квартир с 198 миллионов сумов до 264 млн сумов, квартир с тремя и более комнатами с 255 миллионов сумов до 352 млн сумов.

Напомним, в конце марта стало известно, что в Узбекистане часть первоначального взноса или процентов по ипотеке будет покрываться за счет Государственного бюджета.

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На основании обращений заемщиков – физических лиц и индивидуальных предпринимателей, на деятельность которых негативно отразился введенный режим карантина, было решено предоставить льготный период и, соответственно, продлить сроки конечных платежей по их кредитам до 1 октября 2020 года.