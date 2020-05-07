Появление узбекского Chevrolet в России отложено

Среди проблем компании - сертификация, долги по предыдущему бренду Ravon, а также эпидемия коронавируса.

ТАШКЕНТ, 7 мая - Sputnik. Компания UzAuto Motors так и не смогла начать продажи в России автомобилей Chevrolet из-за множество проблем, сообщает Motor.ru.

Согласно данным издания, из-за эпидемии COVID-19 и карантинных мер у автоконцерна не получилось вовремя организовать поставки автомобилей в Россию.

"Выход моделей на российский рынок отложен минимум до середины лета. В то же время, если ситуация с коронавирусом не улучшится, появление узбекских Chevrolet в России будет перенесено на более поздний срок", - говорится в публикации.

Также, по последней информации, в связи с тем, что в предыдущие годы с поставками автомобилей Ravon в Россию постоянно случались проблемы, у UzAuto Motors в настоящий момент нет поддержки от российских дилеров.

Более того, у компании могут возникнуть проблемы на из-за оставшихся долгов по бренду Ravon.

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Напомним, в феврале в UzAuto Motors заявили, что с марта 2020 года начнутся поставки автомобилей под брендом Chevrolet в Россию, Казахстан и Беларусь.

По мнению компании, работа под единым брендом открыла бы новые возможности для дальнейшего развития автомобильной индустрии Узбекистана и продаж на экспортных рынках.