UzAuto Motors начал трансформацию официальной дилерской системы

По словам представителей компании, если выполнить эти условия, можно получить статус официального дилера.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. UzAuto Motors расширяет дилерскую сеть и приглашает компании Узбекистана присоединиться, сообщает пресс-служба.

"Компания UzAuto Motors приглашает новых дилеров к сотрудничеству с целью повышения качества продаж и послепродажного обслуживания своих автомобилей на внутреннем и внешнем рынках, а также для усиления конкуренции среди дилеров", - говорится в сообщении.

Чтобы стать официальным дилером компании, необходимо соответствие всего двум требованиям:

1. Наличие зданий и сооружений, предназначенных для обеспечения продаж автомобилей и послепродажного обслуживания, соответствующих требованиям бренда Chevrolet или наличие договора аренды.

2. Покупка автомобилей оптом путем предоплаты. Минимальная стоимость закупаемого объема в эквиваленте в национальной валюте составляет 10 миллиардов сумов.

В случае, если дилер внесет предоплату в размере 20 миллиардов сумов, для реализации будет предоставлена продукция стоимостью 30 миллиардов сумов. При предоплате в 30 миллиардов сумов, стоимость выделенной продукции составит 50 миллиардов сумов.

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Согласно информации, если выполнить эти условия, можно получить статус официального дилера.

В случае расширения продаж автомобилей на зарубежных рынках, дилеру будет предоставлена возможность получить дополнительную комиссию.