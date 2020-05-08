Обзор ЦБ: увеличение объемов валютных операций на фоне обесценивания сума

С января по апрель граждане Узбекистана приобрели 1,17 млрд долларов США. Объемы покупки физическими лицами через обменные пункты за 4 месяца возросли в 3,4 раза.

ТАШКЕНТ, 8 мая - Sputnik. За прошедшие четыре месяца с начала года на валютном рынке наблюдалось увеличение спроса и предложения, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на ЦБ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем операций возрос на 30%. Это следует из обзора внутреннего валютного рынка за январь-апрель 2020-го, опубликованного Центральным банком.

Как менялся спрос на валюту

Юридические лица приобретали иностранную валюту главным образом для импорта оборудования, товаров и сырья, используемых в производстве (63%), приобретения товаров народного потребления и лекарств (22%), а также для погашения внешних займов (12%). Всего за данный период хозяйствующими субъектами на внебиржевом валютном рынке было приобретено 1,06 млрд долларов США.

Объемы покупки физическими лицами через обменные пункты за 4 месяца возросли в 3,4 раза, всего за январь-апрель было куплено иностранной валюты на сумму 1,17 млрд долларов США.

В то же время физлицами продано за 4 месяца 1,5 млрд долларов США, что в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За последние десять дней апреля среднедневной объем иностранной валюты, продаваемой физическими лицами банкам, увеличился в 2,5 раза по сравнению со среднесуточными объёмами продаж в первой и второй декадах, составив 9,6 млн долларов США.

Денежные переводы

В январе-апреле объем валютных средств, поступивших в республику через системы международных денежных переводов, составил 1,3 млрд долларов США. Это меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 161 млн долларов США или 11%.

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За апрель месяц через системы международных денежных переводов поступило 250 млн долларов США. Данный показатель снизился на 15% по сравнению с мартом. При этом в последней декаде месяца наблюдалось увеличение среднедневного объема международных денежных переводов в 1,7 раза по сравнению с первой и второй декадами месяца (с 6,7 до 11,5 млн долларов США).

Как формировалось предложение

Совокупный объем предложения иностранной валюты на валютном рынке (без учета интервенций Центрального банка) в январе-апреле 2020-го составил 2,7 млрд долларов, сохранившись на уровне первых четырех месяцев 2019 года.

Хозяйствующими субъектами продано 1,7 млрд долларов, что также соответствует уровню показателя соответствующего периода 2019-го.

С начала года валютные интервенции Центрального банка составили 1,5 млрд долларов и находились в пределах объема монетарного золота, купленного у отечественных предприятий-производителей в течение данного периода.

В структуре источников финансирования импорта в январе-апреле 2020 года доля средств, сконвертированных на внутреннем валютном рынке, составила 56%, доля финансирования импорта за счет собственных средств в иностранной валюте - 19%.

Динамика обменного курса

В результате сложившегося под влиянием внутренних и внешних факторов соотношения спроса и предложения в течение I квартала курс национальной валюты обесценился на 0,8% (с 9501 сум/доллар до 9577 сум/доллар).

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А в апреле девальвация национальной валюты составила 5,8%, что объясняется ростом девальвационных ожиданий хозяйствующих субъектов и населения, связанных с обесценением валют стран - основных торговых партнеров и дисбалансом спроса и предложения на внутреннем валютном рынке.