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Авто китайского бренда Oshan

В Узбекистане наладят сборку авто китайского бренда Oshan

AutoReview
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200514/14131388/V-Uzbekistane-naladyat-sborku-avto-kitayskogo-brenda-Oshan.html

В настоящее время ведутся интенсивные работы по возведению данного предприятия. Строители и инженеры работают круглосуточно с соблюдением карантинных требований.

ТАШКЕНТ, 14 мая - Sputnik. В скором времени в свободной экономической зоне "Навои" будут собирать автомобили, выпускаемые под китайским брендом Oshan, сообщает УзА.

Известно, что уже в скором времени будет построено совместное узбекско-иранское предприятие Navoi Motors, а весь проект оценен в 12 миллионов долларов. Планируется создать более 200 новых рабочих мест, а также наладить производственную мощность до 30 тысяч автомобилей в год.

"Сначала мы наладим сборку кузовных автомобилей, а именно современных внедорожников, пикапов, минивэнов для внутреннего рынка", - сказал главный технолог предприятия Афшин Шакери.

По его словам, в настоящее время ведутся интенсивные работы по возведению данного предприятия. Строители и инженеры работают круглосуточно с соблюдением карантинных требований.

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Напомним, в марте стало известно, что в Узбекистане начнут выпускать автомобили Volkswagen. 

В рамках соглашения "Узавтосаноат" и "Фольксваген Груп Рус" договорились о начале сотрудничества с производства и реализации модели Volkswagen Caddy в 2020 году, который будет предлагаться в двух модификациях: 7-местный пассажирский универсал и грузовой фургон.

Теги:
Китай, Китай, производство, Узбекистан, Узбекистан, Навои, завод, автомобилисты, автомобили, автомобиль



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