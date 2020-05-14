В Узбекистане наладят сборку авто китайского бренда Oshan

В настоящее время ведутся интенсивные работы по возведению данного предприятия. Строители и инженеры работают круглосуточно с соблюдением карантинных требований.

ТАШКЕНТ, 14 мая - Sputnik. В скором времени в свободной экономической зоне "Навои" будут собирать автомобили, выпускаемые под китайским брендом Oshan, сообщает УзА.

Известно, что уже в скором времени будет построено совместное узбекско-иранское предприятие Navoi Motors, а весь проект оценен в 12 миллионов долларов. Планируется создать более 200 новых рабочих мест, а также наладить производственную мощность до 30 тысяч автомобилей в год.

"Сначала мы наладим сборку кузовных автомобилей, а именно современных внедорожников, пикапов, минивэнов для внутреннего рынка", - сказал главный технолог предприятия Афшин Шакери.

По его словам, в настоящее время ведутся интенсивные работы по возведению данного предприятия. Строители и инженеры работают круглосуточно с соблюдением карантинных требований.

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Напомним, в марте стало известно, что в Узбекистане начнут выпускать автомобили Volkswagen.

В рамках соглашения "Узавтосаноат" и "Фольксваген Груп Рус" договорились о начале сотрудничества с производства и реализации модели Volkswagen Caddy в 2020 году, который будет предлагаться в двух модификациях: 7-местный пассажирский универсал и грузовой фургон.