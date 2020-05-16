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АБИИ направит в Узбекистан дополнительные средства для поддержки бизнеса

Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200516/14144798/ABII-napravit-v-Uzbekistan-dopolnitelnye-sredstva-dlya-podderzhki-biznesa.html

АБИИ совместно с АБР разработали концепцию проекта по поддержке системы здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы Узбекистана на общую сумму 200 млн долларов США.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Состоялся онлайн диалог между заместителем премьер-министра Узбекистана и президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли.

Стороны говорили о том, на каком этапе реализации находятся совместные проекты в Узбекистане, обсудили также обоюдные действия по смягчению последствий и негативного влияния на экономику кризиса, вызванного пандемией.

В ходе диалога глава АБИИ озвучил твердые намерения Банка ускорить реализацию проектов по поддержке системы здравоохранения Узбекистана, повышению потенциала частного сектора и развитию базовой инфраструктуры в регионах Республики.

АБИИ совместно с АБР разработали, в частности, концепцию проекта по поддержке системы здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы Узбекистана на общую сумму 200 млн долларов США.

Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана
АБИИ выделит $385 млн на развитие системы водоснабжения в Бухарской области

Также в целях поддержки устойчивости субъектов предпринимательства и сохранения рабочих мест в условиях ограничений, вызванных пандемией, руководство Банка планирует направить дополнительные ресурсы посредством выделения новых кредитных линий коммерческим банкам Узбекистана.

Зампремьера поблагодарил главу АБИИ за одобрение Инвестиционным комитетом АБИИ специального займа в рамках первого этапа масштабного проекта по модернизации инфраструктуры автомобильных дорог Бухарской области в размере 156 млн долларов США (общая сумма проекта – 1,3 млрд долларов США).

В рамках диалога было озвучено, что Банк в сжатые сроки завершит процедуру подготовки и одобрения предоставления долгосрочных льготных кредитов для ранее согласованных проектов по реконструкции автомобильных дорог, систем водоотведения, водо- и теплоснабжения населенных пунктов в Каракалпакстане и Хорезмской области, на общую сумму до 500 млн долларов США.

Теги:
инвестпроекты, Узбекистан, Торговля, Инвестиции, министерство, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций



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