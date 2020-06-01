В Узбекистане прекратится производство бензина АИ-80

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. В Узбекистане планируют полностью отказаться от производства бензина АИ-80, сообщает "Узбекнефтегаз".

"В результате реализации инвестиционного проекта модернизации и реконструкции завода ожидается производство высокооктанового бензина марок АИ-91, АИ-93, АИ-95 и получить возможность полностью отказаться от производства бензина марки АИ-80, также переход на выпуск дизельного топлива соответствующего требованиям стандарта Евро-5", - говорится в сообщении.

Председатель Правления АО "Узбекнефтегаз" Мехриддин Абдуллаев и Рабочая группа посетили Бухарский НПЗ и провели встречу со специалистами завода, а также группой реализации проекта модернизации и реконструкции завода.

По итогам рабочего визита были даны поручения по доработке и предоставлению презентации поэтапной реализации инвестиционного проекта, а также ускорению разработки FEED проекта, в том числе изучению и внесению предложений по выгодным условиям кредита для инвестиционного проекта (с наименьшим процентом на более длительный период).

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Напомним, в начале мая в Узбекистане снизилась стоимость бензина марки АИ-80, с 3 мая один литр стоит четыре тысячи сумов.

С 1 мая 2020 года в стране отменено государственное регулирование розничных цен на бензин АИ-80 и дизельное топливо, в том числе марки "ЭКО".

В Узбекистане снизилась стоимость бензина АИ-80 >>

Нефтеперерабатывающие заводы теперь продают их через биржевые торги — в соответствии с постановлением президента "О первоочередных мерах по повышению финансовой устойчивости нефтегазовой отрасли".