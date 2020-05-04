В Узбекистане снизилась стоимость бензина АИ-80

С 1 мая 2020 года в стране отменено государственное регулирование розничных цен на бензин АИ-80 и дизельное топливо, в том числе марки "ЭКО".

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В Узбекистане снизилась стоимость бензина марки АИ-80, с 3 мая один литр стоит четыре тысячи сумов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики республики.

В ведомстве напомнили, что с 1 мая 2020 года в стране отменено государственное регулирование розничных цен на бензин АИ-80 и дизельное топливо, в том числе марки "ЭКО".

Нефтеперерабатывающие заводы теперь продают их через биржевые торги — в соответствии с постановлением президента "О первоочередных мерах по повышению финансовой устойчивости нефтегазовой отрасли".

Напомним, ранее импортный бензин марки АИ-92 на автозаправочных станциях UNG подешевел на 500 сумов — до 5,5 тысячи сумов. В "Узбекнефтегазе" отметили, что цены будут снижаться и дальше — "с учетом интересов потребителей, а также в связи с уменьшением затрат предприятия на приобретение автобензина на биржевых торгах".