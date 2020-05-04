17:54 04 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Автозаправочная станция

В Узбекистане снизилась стоимость бензина АИ-80

© Sputnik / Александр Кожохин
Экономика
Получить короткую ссылку
2807 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200504/14052751/V-Uzbekistane-snizilas-stoimost-benzina-AI-80.html

С 1 мая 2020 года в стране отменено государственное регулирование розничных цен на бензин АИ-80 и дизельное топливо, в том числе марки "ЭКО".

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В Узбекистане снизилась стоимость бензина марки АИ-80, с 3 мая один литр стоит четыре тысячи сумов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики республики.

Facebook / Дмитрий Гусев
Эксперт: госдотации на бензин - палка о двух концах
В ведомстве напомнили, что с 1 мая 2020 года в стране отменено государственное регулирование розничных цен на бензин АИ-80 и дизельное топливо, в том числе марки "ЭКО".

Нефтеперерабатывающие заводы теперь продают их через биржевые торги — в соответствии с постановлением президента "О первоочередных мерах по повышению финансовой устойчивости нефтегазовой отрасли".

Напомним, ранее импортный бензин марки АИ-92 на автозаправочных станциях UNG подешевел на 500 сумов — до 5,5 тысячи сумов. В "Узбекнефтегазе" отметили, что цены будут снижаться и дальше — "с учетом интересов потребителей, а также в связи с уменьшением затрат предприятия на приобретение автобензина на биржевых торгах".

Теги:
дизельное топливо, топливо, Минэнерго, Министерство энергетики, Экономика, бензин



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Ударные вертолеты Ка-52 Аллигатор на репетиции воздушной части парада Победы в Москве. В центре: один из куполов Покровского собора.
Сила и мощь: репетиция авиапарада ко Дню Победы в Москве — фотолента
Фронтовая перекличка: Шамсидин Таджиев
С пулеметом от Сталинграда до Вены — путь героя войны из Узбекистана
Текстильная промышленность во время эпидемии коронавируса
В борьбе с вирусом и кризисом: ситуация в текстильной промышленности

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться