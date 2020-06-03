Продажи первых Volkswagen Caddy узбекской сборки начнутся уже в июле

ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. Автомобили немецкого бренда будут выпускать в свободной экономической зоне "Джизак" на базе завода "Джизак Авто".

В настоящее время строительство предприятия завершается – помещения основной части завода и офиса уже готовы к эксплуатации, сообщает пресс-служба "Узавтосаноат".

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Чтобы ускорить процесс производства автомобилей, в Узбекистан поставили партию Volkswagen Caddy. Они переданы государственным органам по сертификации: авто пройдут специальные процедуры климатических испытаний и проверки технических характеристик на соответствие установленным стандартам. Эти работы проводит Агентство "Узстандарт".

Кроме того, уже сделаны первые шаги по налаживанию дилерской сети в регионах страны. Определен ряд дилерских предприятий, которые будут сотрудничать с ООО "Джизак Авто". Отмечается, что первые легкие коммерческие автомобили появятся в продаже в июле.

"Каждый проект дилерского предприятия был утвержден индивидуально и в соответствии с фирменной концепцией, которая ориентирована на удобства передвижения клиентов "Фольксваген" по территории автосалона. В настоящее время ведутся работы по строительству новых дилерских центров согласно стандартам "Фольксваген", все они будут оснащены современным фирменным оборудованием для оказания качественного сервисного обслуживания покупателям", – сообщил генеральный директор "Джизак Авто" Ойбек Аюбов.

В то же время сотрудники компании "Джизак Авто" и дилерских салонов проходят обучение по специальной программе подготовки высококвалифицированных специалистов в соответствии с глобальными стандартами "Фольксваген". Первые занятия по продвижению продукции и обслуживанию автомобилей состоялись в начале мая этого года.

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Напомним, в марте 2020-го между АО "Узавтосаноат" и "Фольксваген Груп Рус" было подписано соглашение об организации производства легких коммерческих автомобилей на базе компании "Джизакский автомобильный завод". Планируется, что на предприятии будут выпускать до 20 000 авто в год.

Для справки: Volkswagen Caddy производится в двух модификациях – 7-местный (возможна вариация на 5 мест) пассажирский универсал или грузовой фургон. Автомобиль оснащается экономичным бензиновым двигателем мощностью 110 л.с. и объемом 1,6 литра. Расход топлива в режиме городского цикла составляет 9,3 л на 100 км, на трассе – 6,1 л на 100 км.