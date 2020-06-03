Volkswagen Caddy: что ждать от него узбекским автолюбителям и бизнесу?

ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. В настоящее время завершается запуск завода в Джизаке, который будет собирать автомобили немецкого бренда. Первые машины поступят в продажу в Узбекистане уже в июле.

Volkswagen Caddy – это легкий коммерческий автомобиль, который выпускается немецким концерном на протяжении более 40 лет. За это время автомобиль прошел путь от простого грузового пикапа до авто, которое подходит не только для ведения бизнеса, но и для активного отдыха большой семьи.

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Первый Caddy был представлен в 1978 году – он был создан на базе модели Volkswagen Golf. Поначалу его производили только в США, где пикапы очень популярны. Однако уже в начале 1980-х география его продаж расширилась: в те годы было запущено производство на заводе в югославском Сараево, а позже и в южноафриканском городе Эйтенхахе.

История первого поколения этой марки подошла к концу в 1992 году, хотя в Южной Африке их собирали вплоть до 2007-го.

В середине 1990-х появились новые версии Caddy второго поколения. В 1995 году инженеры Volkswagen представили универсал и фургон на базе модели Polo, а годом позже и пикап. В Испании его выпускали под именем SEAT Inca. Кроме того, производство наладили и на предприятии в Чехии.

В 2003 году представили "третий" Caddy. В этот раз разнообразие модификация значительно расширилось – теперь производили не только коммерческую версию Kasten, но и пассажирский Kombi на семь мест, Maxi с увеличенной длиной кузова, небольшой фургон с палаткой и кроватью для любителей активного отдыха Tramper и другие.

В 2010 третье поколение обновили – тогда эта модель получила полный привод. Через пять лет запустили производство автомобилей Caddy четвертого поколения. Он представлен в вариациях пассажирский универсал, грузовой фургон и минивэн. Его выпускают как со шестиступенчатой автоматической коробкой передач, так и пятиступечатой "механикой".

В конце февраля этого года в Дюссельдорфе прошла презентация нового, уже пятого по счету, модельного ряда Caddy – грузовой фургон, пассажирская версия и туристическая Panamericana. У базовой версии авто емкость грузового отсека составляет 3,3 куб. м, а у удлиненной – уже 4 куб. м. Как и раньше, в салоне могут разместиться до семи человек. Автомобиль может быть оснащен 2-литровым дизельным двигателем (от 75 до 122 л.с.) или 1,5-литровым бензиновым мощностью 116 л.с., а также 1,5-литровым газовым – на 130 л.с.

Новые модели появятся в Европе уже к концу 2020 года. Всего с 1978 года было выпущено более 3 млн автомобилей Caddy различных модификаций.

Volkswagen Caddy в настоящее время производят на заводах в Познани (Польша), Калуге (Россия), Чанчуне (Китай) и Гализане (Алжир). В марте 2020 года АО "Узавтосаноат" и российская "дочка" Volkswagen подписали соглашение о об организации производства легких коммерческих автомобилей на базе компании "Джизакский автомобильный завод". Планируется, что на предприятии будут выпускать до 20 тысяч авто в год.

Для узбекского рынка Volkswagen Caddy будет производится в двух модификациях – 7-местный пассажирский универсал и грузовой фургон. Автомобиль оснастят экономичным бензиновым двигателем мощностью 110 л.с. и объемом 1,6 литра. Расход топлива в режиме городского цикла составит 9,3 л на 100 км, на трассе – 6,1 л на 100 км.

Эксперты положительно оценивают запуск продаж этой модели в Узбекистане уже в июле. По мнению вице-президента Национального автомобильного союза России Антона Шапарина, Volkswagen Caddy – это "коммерческий транспорт, который крайне востребован в растущей экономике".

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Однако, как считает независимый автоэксперт Андрей Осипов, достаточно высокая цена этой машины не позволит ей стать очень популярной на внутреннем рынке. Он полагает, что больше половины производимых в стране Volkswagen Caddy пойдет на экспорт.

Кроме того, нынешняя пандемия коронавируса, которая снизит покупательную способность граждан и предпринимателей, также может негативно сказаться на показателях продаж. Но с постепенным выходом экономики страны из кризиса эта проблема должна разрешиться.

Как бы то ни было, новость о начале производства грузовых фургонов должна порадовать представителей малого и среднего бизнеса. Они подойдут им как нельзя кстати – тем более, что до этого в стране легкие коммерческие авто почти не производили, а из-за границы ввозили в недостаточных объемах. Скоро эта нехватка будет компенсирована.

А Caddy в пассажирской версии будет востребован таксомоторными компаниями, а также большими семьями, ведь на нем удобно передвигаться всем вместе по стране.

Руководство Volkswagen считает, что внутренний рынок Узбекистана имеет определенные перспективы. Поэтому компания активно включилась в развитие сборки автомобилей в стране.