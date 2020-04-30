Как узбекский автопром выруливает из эпидемии коронавируса

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. В условиях борьбы с распространением коронавируса перед предприятиями Узбекистана встали новые задачи: обеспечение эпидемиологической безопасности сотрудников и клиентов, повышение эффективности деятельности компании при минимальном количестве привлеченного персонала и обеспечение гибкого подхода к потребностям клиентов в период всеобщего карантина. О том, как с этими задачами справляется автомобилестроительная компания АО "Узавтосаноат" в материале Sputnik Узбекистан.
Сегодня это одна из крупнейших организаций в Узбекистане. В ее структуре более 80 крупных и мелких предприятий, на которых заняты более 27 тысяч человек.
На видеоселекторном совещании по вопросам развития химической, агротехнической и автомобильной промышленности, прошедшем 16 апреля, глава государства отметил, что во всем мире одной из наиболее пострадавших от пандемии отраслей стала автомобильная промышленность. В таких условиях для стабильной работы предприятий необходимо воспользоваться возможностями прежде всего внутреннего рынка.
Влияние пандемии COVID-19 на автомобильную промышленность беспрецедентно. Из-за распространения вируса и принимаемых карантинных мер многие компании сталкиваются с различными сложностями. А это непосредственно влияет на мировые продажи, которые существенно снизились, приходится приостанавливать производство.
Увеличение производства и сохранение рабочих мест
При поддержке правительства Узбекистана и благодаря усилиям предприятий автомобилестроения АО "Узавтосаноат" удалось сохранить на прежнем уровне объем производства, а также избежать сокращения рабочих мест.
По итогам первого квартала текущего года производство легковых автомобилей АО "UzAuto Motors" увеличилось относительно первого квартала прошлого года на 27,1% до 73,5 тыс. единиц.
По состоянию на 22 апреля уже было произведено более 15 600 автомобилей. Учитывая, что во всем мире прогнозируется упадок отрасли автомобилестроения на 30-40%, сегодня очень важно сохранить производство на прежнем уровне.
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С учетом вынужденной самоизоляции населения, компанией были внедрены дополнительные возможности приобретения автомобилей онлайн, бесконтактные методы оформления кредитов, рассрочек и других операций. Кроме этого, все дилерские предприятия UzAuto Motors работают в штатном режиме со строгим соблюдением всех санитарных мер. А до конца текущего года планируется задействовать дополнительные инструменты для увеличения и стимулирования спроса как на внутреннем рынке, так и на внешних.
СИЗ: сделано "Узавтосаноат"
В целях экономии валютных средств республики, а также в связи с возникшим дефицитом средств индивидуальной защиты (СИЗ) среди населения, специалистами предприятия структуры "Узавтосаноат" компании ООО СП "Уз Донг Янг Ко" оперативно налажено производство защитных щитков для лица.
Они предназначены прежде всего для людей, которые сегодня стоят на передовой: представителей органов здравоохранения, правоохранительных органов, продавцов супермаркетов, волонтеров, служб охраны (КПП), курьерских служб и других.
Для производства лицевых щитков используются имеющиеся комплектующие материалы из местного сырья - прозрачный пластик из ПВХ, полипропиленовая лента и фурнитура. На сегодняшний день мощность по их производству составляет более 2000 единиц. Кроме того, специалистами предпринимаются меры по увеличению мощностей до 10000 единиц в день, а также изучаются рынки сбыта для экспорта продукции в страны СНГ.
Ранее на предприятии "Уз Донг Янг Ко" было запущено производство медицинских масок. Всего с начала производства и до 10 апреля было произведено 1 162 000 медицинских масок, 250 000 из которых отправлено на экспорт.
Кроме того, компанией "O’zAuto Austem", также входящей в структуру "Узавтосаноат", налажено производство антисептика для рук. Его производят 1000 литров в день. Благодаря этому удалось создать на предприятии новые рабочие места. Продукт состоит из 100% пищевых ингредиентов (этиловый спирт и пищевые красители).
Обеспечение производимым антисептиком всех предприятий отрасли - в настоящее время приоритет компании. Сегодня его доставляют на все предприятия АО "Узавтосаноат". Наряду с этим налаживается реализация этой продукции на внутренние рынки по всей стране. Кроме этого, прорабатываются проекты по экспорту антисептического средства, в частности, ведутся переговоры с оптовиками Казахстана и Кыргызстана.
"Несмотря на сложную ситуацию в мире, компания продолжает свою деятельность развивая отрасль. Принимая во внимание мультипликативность автомобильной промышленности, в деятельности которой задействованы тяжелая, химическая и ряд других промышленностей, с уверенностью можно сказать, что около 200 000 человек гарантированно будут обеспечены работой и не останутся без стабильного заработка. Более того, до конца текущего года запланировано создание еще около 2 500 рабочих мест. Впереди нас всех ждет тяжелый период борьбы с эпидемией, но мы уверены, что узбекский автопром продолжит свое развитие," - резюмирует руководитель пресс-службы АО "Узавтосаноат" Зумрад Шаджалилова.