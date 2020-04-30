Как узбекский автопром выруливает из эпидемии коронавируса

По итогам первого квартала текущего года производство легковых автомобилей АО "UzAuto Motors" увеличилось относительно первого квартала прошлого года на 27,1% до 73,5 тыс. единиц.

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. В условиях борьбы с распространением коронавируса перед предприятиями Узбекистана встали новые задачи: обеспечение эпидемиологической безопасности сотрудников и клиентов, повышение эффективности деятельности компании при минимальном количестве привлеченного персонала и обеспечение гибкого подхода к потребностям клиентов в период всеобщего карантина. О том, как с этими задачами справляется автомобилестроительная компания АО "Узавтосаноат" в материале Sputnik Узбекистан.

Сегодня это одна из крупнейших организаций в Узбекистане. В ее структуре более 80 крупных и мелких предприятий, на которых заняты более 27 тысяч человек.

На видеоселекторном совещании по вопросам развития химической, агротехнической и автомобильной промышленности, прошедшем 16 апреля, глава государства отметил, что во всем мире одной из наиболее пострадавших от пандемии отраслей стала автомобильная промышленность. В таких условиях для стабильной работы предприятий необходимо воспользоваться возможностями прежде всего внутреннего рынка.

Влияние пандемии COVID-19 на автомобильную промышленность беспрецедентно. Из-за распространения вируса и принимаемых карантинных мер многие компании сталкиваются с различными сложностями. А это непосредственно влияет на мировые продажи, которые существенно снизились, приходится приостанавливать производство.

Увеличение производства и сохранение рабочих мест

При поддержке правительства Узбекистана и благодаря усилиям предприятий автомобилестроения АО "Узавтосаноат" удалось сохранить на прежнем уровне объем производства, а также избежать сокращения рабочих мест.

По итогам первого квартала текущего года производство легковых автомобилей АО "UzAuto Motors" увеличилось относительно первого квартала прошлого года на 27,1% до 73,5 тыс. единиц.

По состоянию на 22 апреля уже было произведено более 15 600 автомобилей. Учитывая, что во всем мире прогнозируется упадок отрасли автомобилестроения на 30-40%, сегодня очень важно сохранить производство на прежнем уровне.

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С учетом вынужденной самоизоляции населения, компанией были внедрены дополнительные возможности приобретения автомобилей онлайн, бесконтактные методы оформления кредитов, рассрочек и других операций. Кроме этого, все дилерские предприятия UzAuto Motors работают в штатном режиме со строгим соблюдением всех санитарных мер. А до конца текущего года планируется задействовать дополнительные инструменты для увеличения и стимулирования спроса как на внутреннем рынке, так и на внешних.

СИЗ: сделано "Узавтосаноат"

В целях экономии валютных средств республики, а также в связи с возникшим дефицитом средств индивидуальной защиты (СИЗ) среди населения, специалистами предприятия структуры "Узавтосаноат" компании ООО СП "Уз Донг Янг Ко" оперативно налажено производство защитных щитков для лица.

Пресс-служба АО "Узавтосаноат" Как узбекский автопром выруливает из эпидемии коронавируса

Они предназначены прежде всего для людей, которые сегодня стоят на передовой: представителей органов здравоохранения, правоохранительных органов, продавцов супермаркетов, волонтеров, служб охраны (КПП), курьерских служб и других.

пресс-служба АО "Узавтопром" Как узбекский автопром выруливает из эпидемии коронавируса

Для производства лицевых щитков используются имеющиеся комплектующие материалы из местного сырья - прозрачный пластик из ПВХ, полипропиленовая лента и фурнитура. На сегодняшний день мощность по их производству составляет более 2000 единиц. Кроме того, специалистами предпринимаются меры по увеличению мощностей до 10000 единиц в день, а также изучаются рынки сбыта для экспорта продукции в страны СНГ.

АО "Узавтопром" Как узбекский автопром выруливает из эпидемии коронавируса

Ранее на предприятии "Уз Донг Янг Ко" было запущено производство медицинских масок. Всего с начала производства и до 10 апреля было произведено 1 162 000 медицинских масок, 250 000 из которых отправлено на экспорт.

Кроме того, компанией "O’zAuto Austem", также входящей в структуру "Узавтосаноат", налажено производство антисептика для рук. Его производят 1000 литров в день. Благодаря этому удалось создать на предприятии новые рабочие места. Продукт состоит из 100% пищевых ингредиентов (этиловый спирт и пищевые красители).

АО "Узавтосаноат" Компанией "O’zAuto Austem", также входящей в структуру "Узавтосаноат", налажено производство антисептика для рук.

Обеспечение производимым антисептиком всех предприятий отрасли - в настоящее время приоритет компании. Сегодня его доставляют на все предприятия АО "Узавтосаноат". Наряду с этим налаживается реализация этой продукции на внутренние рынки по всей стране. Кроме этого, прорабатываются проекты по экспорту антисептического средства, в частности, ведутся переговоры с оптовиками Казахстана и Кыргызстана.

АО "Узавтопром" Продукт состоит из 100% пищевых ингредиентов (этиловый спирт и пищевые красители).

"Несмотря на сложную ситуацию в мире, компания продолжает свою деятельность развивая отрасль. Принимая во внимание мультипликативность автомобильной промышленности, в деятельности которой задействованы тяжелая, химическая и ряд других промышленностей, с уверенностью можно сказать, что около 200 000 человек гарантированно будут обеспечены работой и не останутся без стабильного заработка. Более того, до конца текущего года запланировано создание еще около 2 500 рабочих мест. Впереди нас всех ждет тяжелый период борьбы с эпидемией, но мы уверены, что узбекский автопром продолжит свое развитие," - резюмирует руководитель пресс-службы АО "Узавтосаноат" Зумрад Шаджалилова.