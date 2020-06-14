Узбекистан намерен получить статус страны-бенефициара системы преференций Евросоюза

Если Узбекистан получит односторонние тарифные преференции в рамках "ГСП+", то количество товарных позиций, которые узбекские производители смогут экспортировать в страны ЕС, вырастет до 6200.

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Министерство инвестиций и внешней торговли проводит работу по получению Узбекистаном статуса страны-бенефициара системы преференций Евросоюза, сообщила пресс-служба ведомства.

Включение республики в список стран-бенефициаров "ГСП+" даст возможность существенно нарастить объемы экспортных поставок в ЕС и увеличить конкурентоспособность отечественных товаров на европейском рынке.

В настоящее время Узбекистан пользуется базовой Генеральной системой преференций (ГСП), согласно которой республика может экспортировать в страны ЕС порядка 3000 товаров без взимания таможенных пошлин и 3200 позиций — по сниженным ставкам.

Если Узбекистан получит односторонние тарифные преференции в рамках "ГСП+", то количество товарных позиций, которые узбекские производители смогут экспортировать в страны ЕС, вырастет до 6200.

Согласно требованиям европейской стороны, чтобы получить этот статус, стране следует ратифицировать и эффективно выполнять 27 международных конвенций, среди которых 16 – в области прав человека и основных трудовых стандартов и 11 – в сфере охраны окружающей среды и эффективного управления.

В настоящее время Узбекистан выполнил все необходимые условия и европейская сторона уже проинформировала о принятии на предварительной основе положительного заключения о соответствии республики требованиям, установленным для получения статуса страны-бенефициара "ГСП+".

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В этой связи, Министерством инвестиций и внешней торговли в соответствии с требованиями, установленными регламентом Комиссии ЕС, подготовлен и направлен на рассмотрение Евросоюза пакет документов, включающих официальную заявку Узбекистана по включению страны в систему преференций Европейского союза "ГСП+", информацию по ратификации конвенций и письмо-обязательство от имени Правительства Республики Узбекистан.

Напомним, в конце прошлого года в интервью Sputnik Узбекистан экономист Одил Олимжонов объяснил, почему Узбекистану было бы выгодно вступить в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Эксперт полагает, что Узбекистану станет проще экспортировать и импортировать товары, поскольку ЕАЭС имеет единое таможенное пространство.