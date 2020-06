UzAuto Motors объявил о старте продаж в России

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Узбекский автоконцерн UzAuto Motors объявил на своем Telegram-канале о старте продаж автомобилей Chevrolet массового сегмента в рамках заключенного соглашения с General Motors. Первыми моделями, доступными для российских покупателей, станут Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt.

По условиям достигнутых договоренностей General Motors и UzAuto Motors, данные модели также реализуются на экспортных рынках в Беларуси и Казахстане.

Как отмечает официальный дистрибьютор UzAuto Motors на российском рынке компания ООО "Келес Рус", важным конкурентным преимуществом названных автомобилей является соотношение цены, оснащенности и качества.

Chevrolet Spark — это самое доступное в А-классе предложение с автоматической коробкой на российском авторынке. Компактный городской хэтчбек Spark укомплектован двигателем с рабочим объемом 1,25 л (85 л.с.) и автоматической коробкой передач от японского производителя AISIN Seiki Co Ltd. Модель доступна в трёх комплектациях: LS AT, LT AT и LTZ AT. Цена от 719 900 рублей.

Chevrolet Nexia и Chevrolet Cobalt в размерном В-классе, который сейчас является самым конкурентным, выделяются наличием 6-ступенчатой автоматической коробки передач, при этом Cobalt, помимо прочего, имеет комфортный, просторный салон и самый большой объем багажного отделения (563 л), что особенно важно для потребителя.

Chevrolet Nexia с мотором 1,5 л (105 л.с.) предлагается в четырех комплектациях: LS MТ, LT MT, LT AT и LTZ AT. Цена от 699 900 рублей.

Chevrolet Cobalt с мотором 1,5 л (106 л.с.) также предлагается в четырех комплектациях: LS MТ, LT MT, LT AT и LTZ AT. Цена от 749 900 рублей.

Одновременно со стартом продаж компания ООО "Келес Рус" совместно с партнерами запускает ряд финансовых программ и поддержку Trade-in (обмен автомобиля клиента на новый), что будет обеспечивать покупку перечисленных выше моделей Chevrolet на льготных условиях.

Система дистрибуции автомобилей формирует дилерскую сеть в России на основе ряда действующих дилеров и авторизованных сервисных центров ООО "Дженерал Моторз Авто", а также части существующих дилеров Ravon с учетом их географического расположения и степени соответствия стандартам бренда. На сегодняшний день на дилерство Chevrolet массового сегмента претендуют несколько десятков дилерских предприятий-кандидатов, которые расположены в крупных городах на территории России, с целью ее равномерного охвата.

Первые из них начинают работу уже сегодня, а в самое ближайшее время произойдет расширение дилерской сети благодаря новым партнерам в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и других городах-миллионниках. Дилерские предприятия будут оказывать весь спектр услуг соблюдая рекомендованные стандарты бренда.

Напомним, два месяца назад UzAuto Motors объявил о расширении дилерской сети и пригласил компании Узбекистана присоединиться. Это было сделано с целью повышения качества продаж и послепродажного обслуживания автомобилей на внутреннем и внешнем рынках, а также для усиления конкуренции среди дилеров.

В случае расширения продаж автомобилей на зарубежных рынках дилеру будет предоставлена возможность получить дополнительную комиссию.