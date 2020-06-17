Финляндия и Узбекистан впервые за 18 лет обсудили инвестиции и торговлю

Финляндию представлял министр по сотрудничеству в целях развития и внешней торговле Вилле Скиннари, Узбекистан - заместитель премьер-министра и министр по инвестициям и внешней торговле Сардор Умурзаков.

ТАШКЕНТ, 17 июн - Sputnik. Финляндия и Узбекистан обсудили инвестиционное и торговое сотрудничество на заседании экономической комиссии, сообщают в Министерстве иностранных дел Финляндии.

Заседание прошло в формате видеоконференции. Финляндию представлял министр по сотрудничеству в целях развития и внешней торговле Вилле Скиннари, Узбекистан - заместитель премьер-министра и министр по инвестициям и внешней торговле Сардор Умурзаков.

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Помимо министерств, в совещании приняли участие представители деловых кругов Финляндии, Центральной торговой палаты, Финского водного форума, консорциума политехнических институтов Ювяскюля и Хямеенлинна, а также компании Nokia, Sensorex (оборудование для водоснабжения), Single Wing Energy и Kauko International (машиностроение, расходные материалы).

"Темами встречи были вопросы торговли и инвестиций, бизнеса, развития сотрудничества в области образования, информационных и коммуникационных технологий, водного сектора. Центральные торговые палаты Финляндии и Узбекистана решили подписать меморандум о взаимопонимании. Кроме того, Узбекистан приветствовал пожертвование Финляндией одного миллиона евро Аральскому фонду ООН", - говорится в информации.

Задача комиссии состоит в том, чтобы улучшить возможности компаний для работы и создать связи между бизнесом и властями.

"Узбекистан - самая густонаселенная страна в Центральной Азии, приступившая к масштабным реформам рыночной экономики. Республика углубляет сотрудничество с ЕС и стремится стать членом Всемирной торговой организации (ВТО). Страна располагает природными ресурсами, для эксплуатации которых финны обладают ноу-хау и технологиями", - уточняют в МИД.

Торговля между Финляндией и Узбекистаном все еще не развита, но теперь есть возможности для роста в связи с политическим и экономическим открытием Узбекистана.

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Комиссия решила регулярно проводить встречи в ближайшем будущем, поскольку узбекский рынок в настоящее время представляет интерес для финских компаний, а Узбекистан стремится развивать свою экономику и бизнес-среду.