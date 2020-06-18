Сколько квартир купили в Ташкенте жители других регионов

Устранение барьеров, существовавших более 20 лет, помогло решить разные проблемы, с которыми сталкивались граждане при приобретении жилья.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. После отмены требования о постоянной прописке жители других регионов купили в Ташкенте почти 13 тысяч единиц жилья, в Ташкентской области — свыше двух тысяч, рассказали в пресс-службе Министерства юстиции.

С 1 апреля 2020 года для приобретения недвижимого имущества в столице и области узбекистанцам не нужно иметь там постоянную прописку.

"За последние 70 дней граждане, воспользовавшиеся этой возможностью, заверили в нотариальных конторах 14 851 договор купли-продажи жилья: 12 799 — в городе Ташкенте, 2 052 — в Ташкентской области. Почти 70 процентов от общего количества договоров купли-продажи жилья, оформленных нотариусами в данных регионах в течение прошедшего периода, — это сделки с участием граждан, которые прописаны в других регионах", — говорится в сообщении.

В Минюсте отметили, что устранение барьеров, существовавших более 20 лет, помогло решить разные проблемы, с которыми сталкивались граждане при приобретении жилья.

В частности, многим приходилось регистрировать свою недвижимость в столице на имя знакомых с постоянной пропиской, а затем жить в качестве квартиросъемщика в собственном доме, рассказали в министерстве. С принятием указа президента они смогли оформить жилье на свое имя.