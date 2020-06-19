Госкомстат сообщил о снижении внешнеторгового оборота Узбекистана

За первые пять месяцев 2020-го внешнеторговый оборот РУз составил 12,9 млрд долларов. В сравнении с аналогичными данными прошлого года показатель снизился почти на 2,5 млрд долларов.

ТАШКЕНТ, 19 июн - Sputnik. На сайте Госкомстата появился отчет о внешнеторговом обороте республики с января по май 2020-го.

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За первые пять месяцев года экспорт составил более $5,1 млрд (цифры за январь-май 2019-го выше на 15,6%), а импорт – свыше $7,8 млрд (прошлогодний показатель на 16,1% выше). Зафиксирован пассивный баланс внешнеторгового оборота на сумму более $2,6 млрд.

Основную долю в структуре импорта занимают машины и транспортное оборудование (37,1%), промышленные товары (16,5%), а также химические вещества и аналогичная продукция (13,3%).

В структуре экспорта 82,9% занимают товары, которые, в основном, приходятся на промышленность (18%), пищевые продукты и живые животные (8,2%), минеральное топливо, смазочные масла и аналогичные материалы (7,5%).

Напомним, в начале года Министерство инвестиций и внешней торговли обнародовало данные, согласно которым внешнеторговый оборот Узбекистана по итогам 2019 года увеличился на 26,2% по сравнению с 2018-м, составил 42,2 миллиарда долларов.

По данным ведомства, объем экспорта из Узбекистана по итогам прошлого года увеличился на 28%, до 17,9 миллиарда долларов, импорта — до 24,3 миллиарда долларов (+25%).