Президент подписал указ об отмене налоговых льгот

Отменяется норма о не включении в облагаемый налогом доход членов молодых семей суммы заработной платы и других доходов, направляемой на погашение ипотечных кредитов.

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. Президент распорядился отменить отдельные налоговые и таможенные льготы, сообщили в пресс-службе министерства юстиции.

Документом установлено, что льготы, предусмотренные актами налогового законодательства по налогам, не распространяются на социальный налог, если в них прямо не указано освобождение от данной выплаты.

Теперь льготы по НДС по приобретаемым работам (услугам) от юридических лиц-нерезидентов Узбекистана, не распространяются на работы (услуги), предоставляемые юридическими лицами-нерезидентами, осуществляющими деятельность в Узбекистане через постоянные учреждения.

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Указ главы государства внес изменения и в ряд других документов, подписанных президентом. В частности, с начала следующего года отменяется норма о не включении в облагаемый налогом доход членов молодых семей суммы заработной платы и других доходов, подлежащих налогообложению, направляемой на погашение ипотечных кредитов и начисленных по ним процентов, полученных на строительство, реконструкцию и приобретение индивидуального жилого дома или квартиры в жилом многоквартирном доме.

Изменения вступят в силу с 1 октября 2020 года.

Напомним, в конце марта бизнесменам были предоставлены льготы в связи с пандемией. К примеру, субъекты предпринимательской деятельности, которые арендовали государственные объекты и чья деятельность была приостановлена в связи с карантином, освобождаются от арендной платы за неиспользованный период.

Кроме того, чтобы смягчить ситуацию для инвесторов штрафы и пени за просрочку выполнения инвестиционных обязательств в течение периода карантина не начисляются, а договоры не будут расторгнуты за неисполнение обязательств.