15:46 20 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
First Ratings by Russian-Chinese Agency to Be Released in 2015

Президент подписал указ об отмене налоговых льгот

© Flickr / Ken Teegardin
Экономика
Получить короткую ссылку
759 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200620/14375324/Prezident-podpisal-ukaz-ob-otmene-nalogovykh-lgot.html

Отменяется норма о не включении в облагаемый налогом доход членов молодых семей суммы заработной платы и других доходов, направляемой на погашение ипотечных кредитов.

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. Президент распорядился отменить отдельные налоговые и таможенные льготы, сообщили в пресс-службе министерства юстиции.

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В ГНК рассказали, какие данные больше не составляют налоговую тайну

Документом установлено, что льготы, предусмотренные актами налогового законодательства по налогам, не распространяются на социальный налог, если в них прямо не указано освобождение от данной выплаты.

Теперь льготы по НДС по приобретаемым работам (услугам) от юридических лиц-нерезидентов Узбекистана, не распространяются на работы (услуги), предоставляемые юридическими лицами-нерезидентами, осуществляющими деятельность в Узбекистане через постоянные учреждения.

Президент распорядился выделить льготы махаллинским сходам граждан >>

Указ главы государства внес изменения и в ряд других документов, подписанных президентом. В частности, с начала следующего года отменяется норма о не включении в облагаемый налогом доход членов молодых семей суммы заработной платы и других доходов, подлежащих налогообложению, направляемой на погашение ипотечных кредитов и начисленных по ним процентов, полученных на строительство, реконструкцию и приобретение индивидуального жилого дома или квартиры в жилом многоквартирном доме.

Пресс-служба президента Узбекистана
Самозанятых освободят от подоходного налога — поручение Шавката Мирзиёева

Изменения вступят в силу с 1 октября 2020 года.

Напомним, в конце марта бизнесменам были предоставлены льготы в связи с пандемией. К примеру, субъекты предпринимательской деятельности, которые арендовали государственные объекты и чья деятельность была приостановлена в связи с карантином, освобождаются от арендной платы за неиспользованный период.

Кроме того, чтобы смягчить ситуацию для инвесторов штрафы и пени за просрочку выполнения инвестиционных обязательств в течение периода карантина не начисляются, а договоры не будут расторгнуты за неисполнение обязательств.

Теги:
Президент, Указ, Узбекистан, Государственный таможенный комитет, налоговые льготы



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Работа индийского фотографа Santanu Dey Многоликий народ бухурупи, вошедшая в шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в категории Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий
Во имя жизни: самые яркие работы фотоконкурса имени Андрея Стенина
“Беспочвенные и голословные”: Россия ответила на обвинения Германии из-за убийства в Берлине.
Россия ответила на обвинения Германии из-за убийства в Берлине
Влияние пандемии на экономику и принимаемые антикризисные меры
Лекарство от кризиса: чем лечить узбекскую экономику

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться