Бизнесменам предоставят льготы в связи с пандемией

Субъекты предпринимательской деятельности, которые арендовали государственные объекты и чья деятельность была приостановлена в связи с карантином, освобождаются от арендной платы за неиспользованный период.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Пресс-секретарь агентства по управлению государственными активами рассказал в рамках онлайн брифинга о льготах, которые созданы для предпринимателей с учетом эпидемиологической обстановки в стране.

1. Субъекты предпринимательской деятельности, которые арендовали государственные объекты и чья деятельность была приостановлена в связи с карантином, освобождаются от арендной платы за неиспользованный период.

2. В целях смягчения ситуации для инвесторов, штрафы и пени за просрочку выполнения инвестиционных обязательств в течение периода карантина не начисляются, а договора не будут расторгнуты за неисполнение обязательств.

В соответствии с решением Республиканской антикризисной комиссии и ее региональных штабов, сроки выполнения инвестиционных обязательств предпринимателями будут продлены.

3. В соответствии с действующими договорами о приватизации государственного имущества, сроки будут пересмотрены, если оплата не будет своевременно произведена. Для того, чтобы воспользоваться этими возможностями предприниматели могут обратиться в Агентство по управлению государственными активами и его территориальные управления, а также в региональные комиссии.

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4. В соответствии с поручением Республиканской комиссии в целях содействия акционерам в карантинной ситуации, в течение месяца Агентством будут приняты меры по внедрению системы для проведения заседаний наблюдательных советов и общих собраний акционеров (участников) в онлайн режиме с возможностью проведения электронного голосования с использованием ИКТ.

По этому вопросу будет предоставлено дополнительное заявление.

Напомним, вчера, по решению столичного хокимията, прекратили работу все рынки и магазины по продаже строительных материалов, автомобилей, бытовой техники, рынки вторичных товаров и все торговые комплексы, независимо от формы собственности.

При этом в администрации подчеркивают, что эти меры временные.

Организации общественного питания сейчас занимаются только доставкой блюд в закрытом режиме, то есть не принимая посетителей.

По последним данным, общее число заболевших вирусом COVID-19 в Узбекистане достигло 56 человек. Более 20 тысяч человек в Узбекистане находятся на карантине.