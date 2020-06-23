Госбанк Узбекистана получит заем в $35 млн на поддержку приватизации

Финансирование также поможет трансформировать один из ведущих государственных банков в стране в коммерчески конкурентоспособный частный банк.

ТАШКЕНТ, 23 июн - Sputnik. Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в Группу Всемирного банка, предоставляет Ипотека-банку заем в узбекских сумах, эквивалентный $35 млн, для поддержки приватизации банка и увеличения кредитования малых и средних предприятий (МСП) в Узбекистане, сообщает информационная служба Министерства финансов.

Финансирование также поможет трансформировать один из ведущих государственных банков в стране в коммерчески конкурентоспособный частный банк.

В рамках усилий по реформированию банковского сектора государство намерено передать свою долю в государственных банках инвесторам. Приватизация привлечет частный капитал, мировой опыт и современные технологии. В настоящее время 5 из 30 банков страны полностью принадлежат государству, а в остальных восьми банках государство владеет 50% долей.

Инвестиционный портфель IFC в Узбекистане составляет $53 млн и включает проекты в финансовом и текстильном секторах. Консультационные программы IFC оказывают содействие в приватизации государственных предприятий, в том числе двух государственных банков, реформировании хлопкового сектора, развитии и диверсификации финансового рынка, реализации государственно-частных партнерств в энергетике и здравоохранении.

Более тысячи предприятий в Узбекистане к 2026 году ждет приватизация >>

Напомним, в начале июня Шавкат Мирзиёев провел переговоры с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти в формате видео-конференц-связи.

Стороны обсудили участие ЕБРР в трансформации госпредприятий и приватизации банков, содействию реформам энергетического сектора и нефтегазовой отрасли, эффективному освоению выделенных кредитов, расширению финансирования бизнеса, включая проекты в текстильной промышленности.