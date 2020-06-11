ЕБРР примет участие в трансформации госспредприятий и приватизации банков

Портфель совместных проектов с ЕБРР составляет порядка 1,2 миллиарда долларов и охватывает все приоритетные направления. Треть всех выделяемых средств направляются на поддержку частного сектора и предпринимательства.

ТАШКЕНТ, 11 июн - Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел переговоры с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти в формате видеоконференцсвязи, сообщили в пресс-службе главы государства.

Портфель совместных проектов с ЕБРР составляет порядка 1,2 миллиарда долларов и охватывает все приоритетные направления. Треть всех выделяемых средств направляются на поддержку частного сектора и предпринимательства, в том числе в целях минимизации негативных последствий пандемии коронавируса в республике. В процессе проработки - новые проектные предложения на сумму около 1 миллиарда долларов.

Эксперты банка также приняли активное участие в разработке законодательных актов и стратегических инициатив в области государственно-частного партнерства, развития рынка капитала, реформирования банковского сектора и других сферах экономики Узбекистана.

ЕБРР расширил представительство в Ташкенте, открыл офис в Андижане. В следующем году ожидается начало работы офиса в Ургенче.

Мирзиёев поблагодарил Суму Чакрабарти за активные усилия и большой личный вклад в укрепление взаимного доверия и развитие эффективного сотрудничества.

В свою очередь, глава ЕБРР подчеркнул твердую приверженность банка всемерной поддержке осуществляемого курса реформ в Узбекистане и региональной политики в Центральной Азии, в частности путем расширения портфеля и объемов финансово-технического содействия.

Сума Чакрабарти высоко оценил принятые в стране комплексные меры по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Сырдарьинской области и недопущению распространения пандемии в республике.

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В ходе видеоконференции были рассмотрены вопросы расширения сотрудничества. Стороны обсудили участие ЕБРР в трансформации госпредприятий и приватизации банков, содействию реформам энергетического сектора и нефтегазовой отрасли, эффективному освоению выделенных кредитов, расширению финансирования бизнеса, включая проекты в текстильной промышленности.

Достигнута договоренность о продолжении интенсивных контактов и обменов, включая совместную подготовку будущей встречи Совета иностранных инвесторов в Ташкенте и заседания Совета управляющих ЕБРР в Самарканде в 2023 году.