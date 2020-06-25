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Азиатский банк развития

АБР одобрил выделение Узбекистану $500 млн на смягчение последствий COVID-19

TANG CHHIN SOTHY / AFP
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200625/14411313/ABR-odobril-vydelenie-Uzbekistanu-500-mln-na-smyagchenie-posledstviy-COVID-19.html

Эти средства также будут задействованы для закупки аппаратов ИВЛ, тест-систем, средств индивидуальной защиты, предоставления индивидуальных социальных пакетов женщинам-работникам здравоохранения.

ТАШКЕНТ, 25 июн - Sputnik. В пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли сообщили о том, что сегодня Совет директоров (АБР) одобрил выделение Узбекистану финансирования в размере $500 млн на цели бюджетной поддержки.

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Договоренность о выделении долгосрочного льготного финансирования была ранее достигнута в ходе переговоров зампремьера республики - министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова с президентом АБР Масацугу Асакава, которые состоялись 1 апреля 2020 года.

Выделяемое финансирование будет направлено на обеспечение макроэкономической стабильности, бесперебойную работу отраслей экономики, а также эффективную социальную поддержку населения в период пандемии.

Эти средства также будут задействованы для закупки аппаратов ИВЛ, тест-систем, средств индивидуальной защиты, предоставления индивидуальных социальных пакетов женщинам-работникам здравоохранения.

Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента
© Sputnik / Алексей Майшев
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Данная финансовая помощь является дополнительной поддержкой АБР к ранее предоставленным правительству Узбекистана грантовым средствам АБР в размере 1 555 900 долларов в рамках регионального технического содействия.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился создать Антикризисный фонд с капиталом более 1 миллиарда долларов по преодолению последствий COVID-19. Правительству страны было поручено принять меры по привлечению внешних заимствований в объеме до 1 миллиарда долларов для финансирования госбюджета и Антикризисного фонда.

Теги:
Экономика, финансирование, Узбекистан, АБР, Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана



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