АБР: в регионе Центральной Азии ожидается небывалый экономический спад

Ранее АБР спрогнозировал замедление роста экономики Узбекистана из-за пандемии, но отметил, что власти страны предпринимают все необходимые меры по ее скорейшему восстановлению.

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Размер и масштабы экономического спада в регионе Центральной Азии из-за пандемии коронавируса будут беспрецедентными.

Об этом говорится в докладе Азиатского банка развития (АБР).

Эксперты отмечают: директивным органам и центральным банкам республик, в том числе Узбекистана, необходимо предпринять решительные действия для того, чтобы поддержать экономику региона на плаву в разгар пандемии.

Между тем COVID-19 и многочисленных ограничений, введенных с прошлого месяца, окажет серьезное влияние на всю мировую экономику, которая переживет продемонстрирует в этом году спад, говорится в докладе.

"Вспышка COVID-19 приведет мировую экономику к серьезной рецессии в 2020 году. С начала марта пандемия быстро распространилась по Центральной и Западной Азии, которая включает в себя Афганистан, Армению, Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызскую Республику, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан", — отмечают специалисты.

Сейчас регионы сталкиваются с последствиями ограничительными мер, которые были вынужденно введены.

Как подчеркивают эксперты, нарушенные глобальные и региональные связи, которые затрагивают цепочки поставок, туризм, денежные переводы и финансовые потоки, а также сокращение внутреннего производства не могут — все это не может не сказаться на экономике.

Сюда же следует добавить резкое снижение цен на нефть, которое особенно больно ударит по стран-экспортерам "черного золота".

"Ожидается, что для многих стран региона экономический спад будет хуже, чем во время глобального финансового кризиса 2008–2009 годов и падения цен на нефть в 2014–2015 годах", — следует из доклада.

Эксперты также сделали промежуточный вывод. По их мнению, "ограниченные денежные и фискальные буферы замедлят восстановление (экономики региона. — Sputnik) по сравнению с предыдущими кризисами".

Ранее АБР спрогнозировал замедление роста экономики Узбекистана из-за пандемии.

Вместе с тем международный банк признал, что власти республики принимают важные и надлежащие меры для поддержания своей программы реформ и сокращения времени, необходимого для восстановления экономики после замедления.