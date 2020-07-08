Ташкент возобновил в онлайн-формате встречи по ВТО после 15-летнего перерыва

В конце ноября 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в Южную Корею заявил, что страна возобновила работу по вступлению в организацию.

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Узбекистан и Всемирная торговая организация после почти 15-летнего перерыва провели заседание совместной рабочей группы по вступлению страны в ВТО, из-за пандемии коронавируса оно прошло в формате видеоконференции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.

Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле в июне 1994 года, в 1998-м была создана рабочая переговорная группа по вступлению страны в ВТО. В последующие годы эта рабочая группа собиралась только трижды, последний раз — в октябре 2005-го. Ранее МИД страны рассчитывал, что заседания рабочей группы начнутся в конце марта — начале апреля этого года. Однако из-за пандемии коронавируса в эти сроки встречи возобновить не удалось.

По данным пресс-службы ведомства, заместитель премьера, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков возглавил делегацию страны на четвертом заседании рабочей группы по вступлению республики в ВТО. Мероприятие было организовано 7 июля на специальной онлайн-платформе в "гибридном формате": делегации государств — участников ВТО участвовали в заседании непосредственно в здании штаб-квартиры организации в Женеве, эксперты из разных стран и делегация Узбекистана — по видео-конференц-связи.

"По итогам заседания достигнуты договоренности о проведении с 20 по 31 июля двусторонних переговоров по вопросам обеспечения доступа на рынок товаров и услуг", — говорится в публикации на сайте МИВТ.

По данным ведомства, стороны также договорились о переходе к следующей стадии переговоров — подготовке фактологического резюме, которое является основой доклада рабочей группы по присоединению Узбекистана к ВТО.

По данным пресс-службы, заместитель генерального директора ВТО Алан Вулф приветствовал решение Узбекистана возобновить процесс присоединения к организации и выразил готовность оказать всю необходимую поддержку в данной инициативе.

"Также с заявлениями о поддержке вступления Узбекистана в ВТО выступили представители ряда других стран, региональные и тематические группы", — добавили в министерстве.

В конце ноября 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в Южную Корею заявил, что страна возобновила работу по вступлению в ВТО. В июле 2019 года узбекская сторона передала в ВТО обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения заявки на вступление страны в организацию. По данным МИД страны, Узбекистан при вступлении в ВТО намерен получить привилегии страны с развивающейся экономикой.