Перспективы развития торговых отношений между Узбекистаном и Южной Кореей

На территории республики расположено газовое месторождение, что дает стране возможность налаживать торговые отношения с рядом стран, в том числе и с Южной Кореей.

ТАШКЕНТ, 8 июл - Sputnik. Между Узбекистаном и Южной Кореей достигнуто соглашение по наращиванию объемов торговли до 5 миллиардов долларов к 2023 году.

Смогут ли страны достичь поставленной цели и каким образом будет происходить налаживание торговых отношений, об этом редакции Sputnik Узбекистан рассказал ведущий научный сотрудник Центра Корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким. Он предположил несколько возможных вариантов развития событий.

Поставка сжиженного газа

На территории республики расположено газовое месторождение, что дает стране возможность налаживать торговые отношения с рядом стран, в том числе и с Южной Кореей.

Однако, по словам эксперта, здесь можно столкнуться с очередной проблемой, так как государство не имеет открытого выхода в море и специальной установки для сжижения газа, поэтому поставлять газ приходится через газопровод, который протянут из Средней Азии в КНР. Проводить вторую ветку газопровода из Узбекистана в Южную Корею – достаточно дорогостоящий проект. Как будет решена данная проблема в будущем, покажет время, считает специалист.

Далее он отмечает, что в Узбекистане существует проект строительства газохимического комплекса, и, возможно, продукты его производства могут быть поставлены в Южную Корею.

Напомним: в октябре 2015 года "Узбекнефтегаз" совместно с консорциумом корейских компаний во главе с Kogas построили Устюртский ГХК на базе месторождения "Сургиль" на северо-западе Узбекистана. Проектная мощность комплекса позволяет перерабатывать 4 миллиарда кубометров природного газа в год. Общая стоимость проекта составила 4,2 миллиарда долларов.

Эксплуатация аэродрома в Навои

Южная Корея может использовать возможность для увеличения грузопотока через транспортный хаб, который она построила в Навои еще в годы активной базы американской операции в Афганистане. Южнокорейцы взялись за реконструкцию и расширение аэропорта в Навои после того, как американцам понадобилась площадка для посадки грузовых самолетов. Сейчас потребность в этом исчерпана, поэтому у Южной Кореи есть возможность найти новое решение для использования крупного аэродромного комплекса, на строительство которого были вложены немалые деньги.

Спикер предполагает, что в рамках авиамаршрутов, связанных с линией север-юг, возможен вариант, когда аэропорт в Навои может быть использован для доставки грузов самолетами из европейской части в Индию или Пакистан, и наоборот.

Напомним: новый терминал аэропорта в Навои был введен в эксплуатацию 12 августа 2010 года. В Центральной Азии он является крупнейшим терминалом грузовых авиаперевозок и способен обрабатывать до 100 тысяч тонн грузов в год.

Поставка хлопка

Также, по мнению эксперта, может зайти речь о том, что какая-то часть хлопка, которая выращиваться в Узбекистане, могла бы поставляться в Южную Корею для производства различных изделий.

Что может помешать планам

Несмотря на оптимистичные планы, сейчас наблюдается падение мирового ВВП, и выйти в следующем году на объем торговли до $5 млрд – это довольно непростая задача. Однако если учесть предыдущий опыт Южной Кореи, которая за годы сотрудничества инвестировала в Узбекистан почти $3 млрд, то возможно стороны смогут выйти на необходимые показатели. Все будет зависеть от того, насколько восстановится экономика Южной Кореи и Узбекистана, а также других стран, в торговлю с которыми они будут вовлечены.

Многое зависит от того, как сложатся отношения между Южной Кореей и Китаем. Объем торговли между этими странами составляет свыше $200 млрд, но во втором квартале текущего года он сократился на $10-20 млрд. Не исключена возможность, что не удастся достичь таких показателей, которые были зафиксированы в прошлом году. Это может вызвать уменьшение спроса на изделия, которые мог бы поставлять Узбекистан в Южную Корею. Если будет уменьшаться объем экспорта из Южной Кореи, то и потребность начнет падать, подчеркнул эксперт.

Отметим, Китай стал самым крупным партнером Южной Кореи в 2016 году. Южнокорейцы совершили экспорт товаров в КНР на сумму $124 млрд, а китайские товары импортировали на сумму $93,7 млрд.

"Северная политика" Южной Кореи

Президент Южной Кореи Мун Джэин провозгласил курс на новую "Северную политику". Впервые "Северная политика" Южной Кореи была официально провозглашена 7 июля 1988 года президентом Ро Дэу. Она предусматривала налаживание и развитие отношений с Северной Кореей, а также с социалистическими странами. С этого момента к социалистическим странам перестали относиться как к врагам, благодаря чему удалось восстановить с ними дипломатические отношения. Мун Джэин не ограничился той политикой, которую проводили предыдущие президенты Южной Кореи, и в орбиту развития новой "Северной политики" он включил среднеазиатские страны СНГ.

Южная Корея намерена войти в ЕврАзЭС

Южная Корея рассчитывает войти в Евразийское экономическое сообщество и надеется, что экономические связи со странами Центральной Азии могут ей в этом помочь.

Однако данная стратегия взывает сомнения из-за обязательств Южной Кореи перед США, отметил эксперт.

Известно, что Южная Корея не объявила никаких санкций в связи с событиями в Крыму, но формально она неуклонно следует тем нормам, которые установлены американскими санкциями против России.

В целом диверсификация экономических отношений для всех стран полезна, но из-за пандемии коронавируса могут возникнуть определенные проблемы, связанные с рядом ограничений.

Отношения Узбекистана с Россией

Рассуждая о состоянии узбекско-российских отношений, эксперт напомнил о недавних словах Путина, сказанных буквально на днях в разговоре с президентом Узбекистана.

Российский лидер отметил, что за время, когда Мирзиёев стал руководить Узбекистаном (а он пришел к власти в 2016 году), для развития отношений с РФ было сделано больше, чем за 25 лет до этого, аргументировал спикер.

Напомним: накануне прошла встреча заместителя премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова с главой ведомства по торговле, промышленности и энергетике Кореи Сонг Юн Мо.

В ходе переговоров была отмечена положительная динамика развития взаимной торговли. В 2019 году был зафиксирован самый высокий показатель товарооборота за последние 5 лет – он вырос на 27% и составил $2,7 млрд. Также стороны отметили, что в настоящий момент имеются все предпосылки для доведения объемов взаимной торговли до $5 млрд к 2023 году.