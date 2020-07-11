Активы АО "Узкимесаноат" выставят на торги

Начальная цена активов в "E-IJRO AUKSION", реализуемых на публичных торгах, установлена в размере их балансовой и (или) номинальной стоимости, а если балансовая стоимость равна "нулю", условно установлена в размере "1 сум".

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Правительство Узбекистана приняло постановление, предусматривающее эффективное использование активов и улучшение финансового состояния организаций, входящих в состав АО "Узкимесаноат", сообщает пресс-служба Минюста.

В целях эффективного использования активов, находящихся в простое, неиспользуемых и не зависящих от основного вида деятельности организаций, входящих в состав АО "Узкимесаноат", постановлением утвержден:

перечень активов (объекты недвижимости), реализуемых через публичные торги;

перечень активов, которые будут переданы государственным органам и органам власти по балансовой стоимости в качестве государственной собственности.

Согласно этому определены 12 активов, которые будут реализованы через публичные торги, а также 3 актива, которые будут переданы государственным органам и органам власти в качестве государственной собственности.

Начальная цена активов в "E-IJRO AUKSION", реализуемых на публичных торгах, установлена в размере их балансовой и (или) номинальной стоимости, а если балансовая стоимость равна "нулю", условно установлена в размере "1 сум".

Также, постановлением запрещено осуществление расходов со стороны химических предприятий по активам, которые переданы государственным органам и органам власти по балансовой стоимости в качестве государственной собственности.

Напомним, в конце февраля этого года Шавкат Мирзиёев раскритиковал химпром за энергетическую неэффективность.

Глава государства поручил проанализировать работу всех предприятий и уделить особое внимание снижению себестоимости продукции и повышению локализации производства. Вместе с тем, президент распорядился расширить номенклатуру выпускаемой химической продукции, прежде всего, несложного состава, чтобы снизить или полностью отказаться от импорта этих компонентов из-за рубежа.