Президент поручил нарастить добычу нефти и газа в Узбекистане

Министерству финансов и АО "Узбекнефтегаз" до 1 июня 2020 года поручено обеспечить привлечение необходимых средств.

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. Глава государства подписал постановление, в котором определил первоочередные меры по повышению финансовой устойчивости нефтегазовой отрасли.

В рамках программы по увеличению добычи углеводородного сырья Узбекистану необходимо привлечь $250 млн кредитных средств фонда Шелкового пути (КНР) и иностранных коммерческих банков. Вместе с тем, необходимо реализовать $400 млн за счет экспортно-кредитных агентств, сообщила пресс-служба АО "Узбекнефтегаз".

При этом, Минфину и АО "Узбекнефтегаз" до 1 июня нынешнего года поручено обеспечить привлечение заемных средств.

В документе указано, что Минфин уполномочен в установленном порядке выдать госгарантии по обязательствам АО "Узбекнефтегаз" перед фондом Шелкового пути и иностранными коммерческими банками по привлекаемым кредитам в сумме, эквивалентной $250 млн на финансирование программы.

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Этот же документ предусматривает отмену с 1 мая государственного регулирования розничных цен автомобильного бензина марки Аи-80 и дизельного топлива. Реализация нефтеперерабатывающими заводами будет осуществляться исключительно через биржевые торги.

В соответствии с документом, будет разработана "Дорожная карта" по улучшению операционной эффективности предприятий нефтегазовой отрасли.

На всех профильных предприятиях будет внедрена антикоррупционная система "комплаенс-контроля".