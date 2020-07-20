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Крупнейшее бизнес объединение Германии открыло представительство в Узбекистане

Крупнейшее бизнес-объединение Германии открыло представительство в Узбекистане

ИА "Дунё"
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200720/14585562/Krupneyshee-biznes-obedinenie-Germanii-otkrylo-predstavitelstvo-v-Uzbekistane.html

В целях активного вовлечения предпринимателей двух стран в кооперационные связи было предложено внедрение практики организации регулярных видеоконференций и электронных выставок.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. В посольстве Узбекистана в Берлине состоялась встреча с исполнительным директором Федерального объединения малого и среднего бизнеса Германии (BVMW) и членом исполнительного совета данного объединения, старшим консультантом по внешнеполитическим вопросам фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Германии, сообщает ИА "Дунё".

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Sputnik / Владимир Федоренко
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Высоко оценив экономический потенциал Узбекистана, зарубежные представители выразили заинтересованность в дальнейшем развитии контактов между бизнесменами двух стран. Также договорились оказывать содействие в вопросах продвижения экспорта узбекских товаров в страны Европы и привлечению немецких инвестиций в создание в Узбекистане новых предприятий по производству товаров с высокой добавленной стоимостью.

Подчеркивалось, что немаловажную роль в принятии решения об открытии представительства BVMW в Ташкенте сыграли оценки авторитетных международных институтов и изданий, в частности, МВФ, Всемирного банка и британского журнала The Economist, которые прогнозируют устойчивый экономический рост в Узбекистане даже в условиях коронокризиса во всем мире.

В числе наиболее перспективных сфер двустороннего сотрудничества были отмечены такие приоритетные для Узбекистана сферы, как производство стройматериалов, химическая, фармацевтическая, текстильная и кожевенно-обувная промышленность, переработка сельхозпродукции, добыча и переработка полезных ископаемых, транспортная логистика, туризм и другие.

При этом было подчеркнуто, что заинтересованные в сотрудничестве немецкие компании обладают самыми передовыми технологиями и большим опытом работы на международных рынках. В целях активного вовлечения предпринимателей двух стран в кооперационные связи было предложено внедрение практики организации регулярных видеоконференций и электронных выставок.

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По итогам переговоров сторонами согласован ряд совместных мероприятий, а также достигнута договоренность об организации визита делегации немецких бизнес-кругов во главе с президентом объединения Марио Охофеном в Узбекистан осенью 2020 года.

Теги:
Узбекистан, Германия, сотрудничество, бизнесмены, бизнес



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