Банки Узбекистана и Германии подписали соглашение на 20 млн евро

Соглашение предусматривает предоставление кредитных ресурсов со стороны немецкого финучреждения для поддержки импортных и экспортных внешнеторговых операций в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 28 апр - Sputnik. Акционерно-коммерческий "Агробанк" и немецкий VTB Bank (Europe) SE подписали соглашение на 20 млн евро в сфере торгового финансирования. Об этом сообщили в пресс-службе финансового учреждения республики.

Соглашение нацелено на предоставление кредитных ресурсов со стороны немецкого банка для поддержки импортных и экспортных внешнеторговых операций в Узбекистане.

Напомним, в начале нынешнего года данное финучреждение подписало заемное соглашение с Государственным банком развития Китая (ГБРК) на $40 млн.

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Документ предусматривает поддержку взаимоотношений между предпринимателями Узбекистана и Китая путем предоставления долгосрочных кредитов, обеспечивая укрепление экономических и торговых отношений, а также активизацию инвестиционной деятельности двух стратегических стран-партнеров.