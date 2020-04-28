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Подпись документов

Банки Узбекистана и Германии подписали соглашение на 20 млн евро

© Foto : jarmoluk
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200428/14018063/Banki-Uzbekistana-i-Germanii-podpisali-soglashenie-na-20-mln-evro.html

Соглашение предусматривает предоставление кредитных ресурсов со стороны немецкого финучреждения для поддержки импортных и экспортных внешнеторговых операций в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 28 апр - Sputnik. Акционерно-коммерческий "Агробанк" и немецкий VTB Bank (Europe) SE подписали соглашение на 20 млн евро в сфере торгового финансирования. Об этом сообщили в пресс-службе финансового учреждения республики.

pixabay
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Соглашение нацелено на предоставление кредитных ресурсов со стороны немецкого банка для поддержки импортных и экспортных внешнеторговых операций в Узбекистане.

Напомним, в начале нынешнего года данное финучреждение подписало заемное соглашение с Государственным банком развития Китая (ГБРК) на $40 млн.

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Документ предусматривает поддержку взаимоотношений между предпринимателями Узбекистана и Китая путем предоставления долгосрочных кредитов, обеспечивая укрепление экономических и торговых отношений, а также активизацию инвестиционной деятельности двух стратегических стран-партнеров.

Теги:
подписание документов, Германия, Узбекистан, Агробанк



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