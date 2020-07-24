В Узбекистане предприняли меры по снижению стоимости цемента

Во втором полугодии 2020-го планируется увеличить объем производства цемента в республике до 9 060 тысяч тонн, или на 166% по сравнению с первым полугодием.

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило меры по упрощению процедуры ввоза цемента и обеспечению внутреннего рынка качественным продуктом строительного назначения.

В соответствии с документом, при ввозе этого стройматериала его можно будет ввести в свободное обращение уже в течение двух, а не 28 дней, как это было ранее. Ожидается, что это решение насытит внутренний рынок качественной цементной продукцией и поспособствует снижению ее стоимости.

Согласно новому порядку, для проведения сертификации импортер представляет образцы партии цемента, которая ввозится в первый раз, в соответствующий орган до того, как товар довезут до таможенной границы. При этом в течение 28 дней выдается сертификат, затем таможенные органы дают разрешение на введение товара в свободное обращение.

Сертификат действует 12 месяцев, при его наличии товар выпускается в обращение в течение двух дней через систему "Единое окно" информационной таможенной системы. В последующем по каждой таможенной декларации груза проводятся периодические лабораторные испытания качества цемента.

Постановление утверждает также дорожную карту по увеличению объемов производства и обеспечению внутреннего рынка качественным цементом. Во втором полугодии 2020-го планируется увеличить объем производства цемента в Узбекистане до 9 060 тысяч тонн, или на 166% по сравнению с первым полугодием.

В 2020-2021 годы будут введены новые мощности по производству 14,5 млн тонн цемента за счет привлечения инвестиций в 18 проектов в размере $1 129 млн.

Для справки: на сегодняшний день в республике действуют 28 цементных предприятий, 16 из которых реализуют свою продукцию через биржевые торги.

Объем цемента, выставленный и реализованный на биржевых торгах, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 102%.

Несмотря на то что запланированные объемы были выставлены на торги, с мая наблюдалось увеличение средней стоимости продажи цемента на бирже. Например, 1-6 июня средняя цена 1 тонны цемента составляла 634 тысячи сумов, а 6-12 июля она выросла до 814 тысяч сумов. Средняя стартовая цена составила 462 тысячи сумов, а темп роста - 76%. Сегодняшняя биржевая стоимость цемента в среднем составляет 854 сума за 1 тонну, то есть почти вдвое больше.

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В то же время, по сравнению с 2019-м, значительно сократился объем импортируемого цемента. В частности, в январе-июне прошлого года было импортировано 1 838,3 тысячи тонн продукции против 813 тысяч тонн в соответствующем периоде этого года (на 56% меньше).

Напомним, 24 мая 2020 года в Узбекистане сняли ограничение на импорт цементной продукции. Запрет на ввоз данного стройматериала был введен с 23 апреля из-за приостановки строительных работ на территории республики и с целью поддержки отечественных производителей.