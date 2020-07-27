Мирзиёев призвал противодействовать теневой экономике без вреда для бизнеса

Глава государства отметил, что имеется возможность сократить 100 видов лицензий и 34 вида разрешений с переводом их в уведомительный порядок, упростить ряд процедур, сократить в 2 раза время выдачи 14 видов документов.

ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Шавкат Мирзиёев обсудил с ответственными лицами проводимую работу по сокращению теневой экономики, сообщили в его пресс-службе.

На совещании обсуждалась работа, проводимая в этом направлении, определены дальнейшие задачи. Поручено разработать с привлечением экспертов международных организаций стратегию по сокращению теневой экономики.

Глава государства подчеркнул важность соблюдения осторожности при противодействии теневой экономики, чтобы не нанести вред экономической активности, работать в этом направлении совместно с бизнесом и общественностью.

Поставлена задача последовательно продолжить налоговые реформы и внедрить систему, которая бы исключала теневую деятельность. В частности, дано указание разработать систему "Добросовестный налогоплательщик" и до конца апробировать ее в Ташкенте.

Особое внимание уделено очищению от коррупции сферы государственных закупок и инвестиционных проектов. В целях обеспечения прозрачности в этих сферах, усиления общественного контроля и конкуренции Министерству финансов поручено запустить информационный Портал государственных закупок.

Определено, что отныне каждый проект будет проходить антикоррупционную экспертизу. Поставлена задача применять с 2021 года этот порядок в отношении всех проектов, реализуемых за счет централизованных средств.

Разработана дорожная карта по сокращению доли теневой экономики >>

В государственных органах также внедряется система комплаенс-контроля против теневой экономики и коррупции. Данная работа начата, в частности, в министерствах строительства, здравоохранения, высшего и среднего специального образования, акционерных обществах "Узбекнефтегаз" и "Узкимёсаноат". Отмечалось, что до конца года данную систему необходимо внедрить еще в 14 организациях и 10 банках с государственной долей.

Даны поручения по разработке "дорожных карт" по борьбе с коррупцией в разрезе сфер и направлений, предупреждению коррупции в сфере государственных закупок и инвестиционных проектах.

Поручено разработать методику расчета рейтинга коррупции и теневой экономики для государственных органов, предприятий и регионов. С 2021 года будет налажено объявление результатов данного рейтинга с оценкой персональной ответственности всех руководителей. Рассмотрены также вопросы таможни и налоговой системы.

Указано на необходимость исключения человеческого фактора в таможенной системе, усиления таможенного контроля за случаями контрабанды и искусственного занижения таможенной стоимости товаров.

Государственному таможенному комитету и Государственному налоговому комитету поручено создать единую базу данных о ввозе, таможенном оформлении и реализации импортных товаров. Поставлена задача внедрить с 1 января 2021 года информационную систему "Таможенный аудит".

Президент подчеркнул, что для сокращения теневой экономики необходимо помочь людям легально работать, заинтересовать их в этом.

Предложено не включать платежи через пластиковые карты и другие виды бесконтактных платежей в налогооблагаемую базу при расчете налога с оборота субъектов, действующих в сферах торговли, общественного питания, транспорта и бытового обслуживания.

Глава государства отметил необходимость упрощения налогового администрирования для субъектов малого бизнеса, дальнейшего сокращения процедур разрешения и лицензирования для предпринимательской деятельности.

К примеру, имеется возможность сократить 100 видов лицензий и 34 вида разрешений с переводом их в уведомительный порядок, упростить ряд процедур, сократить в 2 раза время выдачи 14 видов документов. Благодаря этим мерам предприниматели могут сэкономить 125 миллиардов сумов в год.

Вместе с тем подчеркнута необходимость усиления ответственности недобросовестных предпринимателей, вовлеченных в коррупционные и теневые схемы.

Констатирован слабый уровень анализа теневой экономики по отраслям и сферам. В связи с этим указано на необходимость ведения по каждой области статистики теневой экономики с привлечением международных экспертов.

"Борьба с теневой экономикой не означает наказание предпринимателей, воспрепятствование их деятельности. Это особенно важно в период пандемии. Необходимо принять строгие меры и против бытовой коррупции, усилив общественный контроль на местах", - сказал Шавкат Мирзиёев.

Перед каждым министерством и отраслью поставлена задача достичь к концу года конкретных показателей (KPI) в рамках реализации определенных на совещании мер.