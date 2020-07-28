Делегация Узбекистана договорилась о сотрудничестве с турецкими бизнесменами

Были проведены встречи с предпринимателями Турции, в рамках которых обговорили вопросы реализации инвестиционных проектов в сфере энергетики, текстильной промышленности, гостиничного бизнеса и других.

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. В рамках своего пребывания в Анкаре делегация Узбекистана во главе с зампремьером – министром инвестиций и внешней торговли республики Сардором Умурзаковым провела встречи с главами турецких компаний и коммерческих организаций, сообщили в пресс-службе МИВТ.

В ходе дискуссии с генеральным директором турецкого "Халк банка" стороны рассмотрели предпосылки для организации деятельности этого финучреждения на рынке Узбекистана. Говорили также о перспективах участия турецкого "Халк банка" в приватизации госдоли акций в коммерческих банках Узбекистана, а также открытия кредитных линий узбекским банкам для софинансирования перспективных инвестиционных проектов.

На встрече с генеральным директором компании "Акса Энерджи" обсудили текущие вопросы, связанные с проектом по строительству теплоэлектростанции мощностью 240 МВт в Ташобласти стоимостью 60 млн долларов. Были рассмотрены перспективы расширения инвестиционного сотрудничества путем привлечения компании к промышленному производству в сфере электроэнергетики, а также к участию в реализации проектов в области гостиничного бизнеса.

Предметный диалог с председателем Совета директоров компании "Дженгиз Холдинг" позволил всесторонне рассмотреть перспективы инвестиционного сотрудничества в сфере строительства, энергетики, добычи полезных ископаемых, авиационной и туристической отрасли, а также в области страховой деятельности.

В ходе беседы с председателем Наблюдательного совета компании "Дал Текник Макина" был подчеркнут успешный опыт турецкого инвестора в реализации высокотехнологичных проектов в Узбекистане - компания реализовала проект по переработке металла на территории СЭЗ "Ангрен" стоимостью 17 млн долларов, а также проект по выпуску цемента в Джизакской области стоимостью 10 млн долларов.

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Стороны изучили вопросы, связанные с текущей операционной деятельностью данных предприятий, и договорились в кратчайшие сроки выработать меры по их решению.

Переговоры с основателем текстильной компании "Агарта текстиль" позволили обсудить возможности для налаживания инвестиционного сотрудничества посредством создания совместных производств в Узбекистане, что позволит в ускоренном порядке запустить выпуск высококачественной продукции под известными брендами, пользующимися стабильным спросом на мировых рынках.

Плодотворной стала встреча с основателем компании "Кахве дияри", в структуру которой в настоящее время входят 120 франчайзинговых кофеен в 48 регионах Турции. Турецкой стороной была выражена готовность принять участие в реализации совместных проектов в Узбекистане, в связи с чем была достигнута договоренность о налаживании контактов с потенциальными узбекскими партнерами.

По итогам встреч с турецкими предпринимателями были обозначены дальнейшие практические действия, направленные на обеспечение устойчивого взаимовыгодного сотрудничества и укрепление позиций турецкого капитала на рынке Узбекистана.

Напомним, в апреле стало известно, что Узбекистан и Турция намерены довести товарооборот до $5 млрд в год.

Стороны обговорили совместные действия по наращиванию объемов взаимной торговли – в данном направлении будет усилена работа по проработке Соглашения о преференциальной торговле.