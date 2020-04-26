Узбекистан и Турция намерены довести товарооборот до $5 млрд в год

Стороны обговорили совместные действия по наращиванию объемов взаимной торговли – в данном направлении будет усилена работа по проработке Соглашения о преференциальной торговле.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Узбекистан и Турция обсудили актуальные вопросы, связанные с реализацией взаимных договоренностей и дальнейшим развитием многопланового двустороннего сотрудничества. В ходе телеконференции заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай озвучили совместные инициативы по предотвращению влияния пандемии на экономики двух стран.

Стороны подчеркнули взаимную приверженность выполнению договоренностей, достигнутых в ходе визита на высшем уровне, о чем свидетельствует принятие в Узбекистане отдельного правительственного решения по реализации совместных инициатив, а также утверждение турецким правительством "Дорожной карты" по реализации согласованных в ходе визита мероприятий и проектов.

Будет продолжено активное взаимодействие по продвижению запущенных инвестиционных инициатив – в данном контексте была обсуждена возможность организации визитов в Узбекистан руководителей турецких компаний и профильных специалистов по мере стабилизации ситуации с пандемией коронавируса для практического осуществления согласованных проектов.

Обговаривались совместные действия по наращиванию объемов взаимной торговли – в данном направлении будет усилена работа по проработке Соглашения о преференциальной торговле. Двусторонние переговоры будут проводиться в формате онлайн-сессий, а по мере стабилизации эпидемиологической обстановки будут организованы рабочие миссии на уровне руководителей внешнеторговых ведомств двух стран для детального обсуждения вопросов и выработке конкретных механизмов межведомственного взаимодействия в целях доведения товарооборота между Узбекистаном и Турцией до 5 млрд долларов в год в ближайшее время.

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Диалог также затронул вопросы сотрудничества в транспортной сфере – турецкой стороной будут рассмотрены возможности создания максимально благоприятных условий для бесперебойного и беспрепятственного транзита узбекских грузов по своей территории. Для этого будет выработан механизм регулярных консультаций на уровне министров транспорта двух стран для разработке и имплементации мер, призванных не допускать возможные скопления и задержки узбекских грузов на границе Турции.

Помимо этого, обсуждались варианты сотрудничества в рамках вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию – турецкая сторона заверила в полной поддержке данной инициативы, а также выразила готовность оказать необходимое техническое и консультативное содействие в данном вопросе. Взаимодействие профильных специалистов двух стран будет начато в режиме онлайн в ближайшее время.