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ЦБ Узбекистана совместно с МФК научит население планировать бюджет

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200728/14644033/TsB-Uzbekistana-sovmestno-s-MFK-nauchit-naselenie-planirovat-byudzhet.html

Планируется разработать обучающие материалы в формате Edutainment (пер. - игровое обучение) по основным концепциям финансовой грамотности для широкой аудитории.

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Центральный банк заключил соглашения с Международной финансовой компанией на осуществление двух проектов, сообщили в пресс-службе регулятора. Один из них направлен на улучшение регуляторной среды для развития электронных и цифровых финансовых услуг, другой - на повышение финансовой грамотности.

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© Flickr / Yuri Samoilov
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Эксперты МФК окажут содействие в разработке нормативных документов в области электронных и цифровых финансовых услуг, в частности, дистанционное обслуживание и оказание финансовых услуг, внедрение принципов дистанционной идентификации клиентов, регулятивной песочницы для платежных систем, привлечение кредитными учреждениями банковских платежных агентов.

В области повышения финансовой грамотности населения МФК окажет содействие Центральному банку в подготовке тренеров в коммерческих банках для последующего консультирования (обучения) ими своих клиентов по темам, связанным с планированием бюджета и принципами управления денежными средствами, ответственным заимствованием и формированием сбережений, а также с цифровой финансовой грамотностью.

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Кроме того, совместно с МФК будут разработаны обучающие материалы в формате Edutainment (пер. - игровое обучение) по основным концепциям финансовой грамотности для широкой аудитории.

Теги:
население, Узбекистан, финансы, Центральный банк Республики Узбекистан



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