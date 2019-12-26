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Школьники

Старшеклассников начнут обучать финансовой грамотности

Norma.uz
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191226/13110718/Starsheklassnikov-nachnut-obuchat-finansovoy-gramotnosti.html

В перспективе данные меры помогут не только увеличить уровень образованности населения, но и повысить привлекательность страны в глазах инвесторов.

ТАШКЕНТ, 26 дек - Sputnik. С января 2020 года в школах учеников начнут обучать финансовой грамотности, объясняя принципы рынка капитала, сообщается на сайте газеты парламента и правительства страны "Народное слово".

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Специально для учеников 11-х классов подготовят презентации, где старшеклассники смогут ознакомиться с азами базовых знаний. Ожидается, что занятия начнут проводить по субботам.

"Сотрудники Агентства по развитию рынка капитала с января 2020-го начнут проводить занятия. Учеников 11-х классов будут собирать в актовом зале, где им расскажут о базовых принципах рынка капитала и экономики в целом", — говорится в сообщении.

Также разрабатывается проект по внедрению учебной программы основных принципов рынка капитала в предмет "Экономика".

Главный редактор Учительской газеты Арслан Хасавов
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Ожидается, что это позволит в будущем повысить уровень финансовой грамотности среди населения и формировать положительный образ страны в глазах зарубежных инвесторов.

Ранее стало известно, что в школах Узбекистана появится новый предмет "Воспитание". Дисциплина будет поэтапно внедряться и читаться в 1-9-х классах с 2020-2021 года, а также в 10-11-х классах с 2021-2022 учебного года.

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Теги:
грамотность, финансы, Образование, школы, Узбекистан



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